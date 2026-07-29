Estacionamiento gratis por días en el AICM: Requisitos y pasos para solicitar este beneficio con Visa

Estacionamiento AICM Foto:Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Pasar por alguien o dejarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede resultar caro si necesitas dejar tu vehículo en el estacionamiento. Sin embargo, no muchas personas saben que podrías tener hasta días completos sin costo. Sin embargo, este beneficio está disponible para algunos clientes de tarjetas Visa y se necesitan cumplir algunos requisitos. Esto es lo que tienes que conocer para saber si puedes acceder a esta promoción.

¿Quiénes pueden obtener estacionamiento gratis en el AICM con VISA?

Los titulares de algunas tarjetas Visa pueden acceder a un beneficio que les permite obtener hasta tres días de estacionamiento sin costo en el AICM, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la compañía y realicen la reserva mediante los canales autorizados.

La promoción forma parte del programa de beneficios de viaje de Visa y está disponible únicamente para determinados segmentos de clientes, por lo que no aplica para todas las tarjetas emitidas por bancos en México.

De acuerdo con la información oficial de Visa, el beneficio está dirigido a los titulares de las siguientes categorías de tarjetas:

Visa Platinum

Visa Signature

Visa Infinite

La disponibilidad del beneficio depende además de que la tarjeta participante haya sido emitida por un banco afiliado al programa y de que la promoción continúe vigente al momento de solicitarla. Visa recomienda verificar la elegibilidad directamente con el banco emisor o en el portal oficial de promociones.

El día de tu viaje, solo deberás presentarte con el PDF (impreso o digital) de confirmación y una identificación en el valet del estacionamiento del Hotel Camino Real y te entregarán tu boleto de estacionamiento.

¿Cómo pedir el estacionamiento gratis en el AICM con Visa?

Para utilizarlo es necesario:

Ser titular de una tarjeta Visa participante.

Solicitar la reserva a través del servicio Visa Concierge, siguiendo el procedimiento establecido por la empresa.

Esperar la confirmación de la reserva antes de acudir al aeropuerto.

Presentar la documentación o identificación requerida conforme a las instrucciones recibidas durante el proceso de confirmación.

El programa busca ofrecer una alternativa para quienes viajan con frecuencia desde el AICM y prefieren trasladarse en su propio automóvil, evitando costos adicionales por estancias cortas en el estacionamiento del aeropuerto.

El AICM cuenta con estacionamientos en sus dos terminales que operan las 24 horas del día y cobran tarifas conforme al tiempo de permanencia del vehículo. El beneficio de Visa aplica únicamente bajo las condiciones de la promoción y no sustituye las tarifas regulares para usuarios que no hayan realizado previamente la reserva correspondiente.