La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados de hoy, 29 de julio? Aunque ya se reveló al primer nominado, conoce quiénes son los otros nominados de La Casa de los Famosos hoy (@LaCasaFamososMx)

Este miércoles se realizará la primera gala de nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que aquí te compartimos cuáles podrían ser los nominados de hoy y a qué hora podrás conocerlos.

Con Aldo Rendón siendo el primer nominado de La Casa de los Famosos México, después de que en la primera noche Arantza Ruiz lo nominara como parte de una dinámica, esta noche podrían haber más de cinco participantes en la placa de nominados.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos hoy, 29 de julio?

Aún se desconoce quién podría ser nominado hoy en La Casa de los Famosos México, debido a que los participantes continúan conociéndose.

No obstante, quienes no serán nominados son Fede Vigevani y Cynthia Klitbo, debido a que tienen inmunidad. En el caso de Fede es porque ganó la prueba de líder, mientras que Cynthia Klitbo la obtuvo después de que Gema Garoa se la otorgara en una dinámica durante la primera noche.

Por lo que, este miércoles 29 de julio, los participantes que pueden ser nominados esta noche son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Moisés Peñaloza

Yahir

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

¿A qué hora es la nominación en La Casa de los Famosos y dónde verla?

La gala de nominación en La Casa de los Famosos inicia a las 22:00 horas y podrás seguir la transmisión en vivo en ViX, Canal 5 y la página web oficial del reality.

Recuerda que en ViX podrás ver también la post-gala para conocer cómo reaccionan los habitantes tras su nominación, además de seguir la transmisión 24/7.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Si tras conocer a los nominados quieres salvar a tu habitante favorito, estos son los pasos que debes seguir para votar en La Casa de los Famosos México:

Entrar al sitio web de La Casa de los Famosos México

Buscar la sección de votación cuando esta se abra

Elegir al habitante que quieras salvar y enviar tu voto

Recuerda que también podrás votar a través de ViX Premium, si tienes la suscripción, pues ahí contarás con 10 votos al día.