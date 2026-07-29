Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4245: resultados del sorteo del miércoles 29 de julio

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 29 de julio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4245 vuelve a captar la atención de miles de participantes en México, impulsado por una bolsa acumulada millonaria y la expectativa por conocer los resultados y números ganadores de la edición de este miércoles 29 de julio.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4245?

Para el sorteo 4245, la bolsa acumulada del Melate es de 173.5 millones de pesos, cifra que se alcanzó ante la falta de ganadores en sorteos anteriores.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4245

El proceso del sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública de los números ganadores del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4245.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4245?

El sorteo se realiza a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa de manera automática en las tres modalidades del concurso: Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4245?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar la existencia de premios de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita implica 5 pesos extra.

Quienes optan por las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos.