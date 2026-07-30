¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026? Guía paso a paso para salvar a tu participante favorito

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó. Después de una semana de estrategias, alianzas y los primeros roces entre los habitantes, llegó el momento que puede cambiar el rumbo del reality: las nominaciones.

Ahora, la decisión ya no está únicamente en manos de los participantes. Los seguidores del programa pueden intervenir para ayudar a que su celebridad favorita permanezca en la competencia. Si todavía no sabes cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026, aquí te explicamos el proceso completo para que tu voto cuente.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026?

La dinámica es bastante sencilla:

Ingresa al portal oficial de votaciones cuando la producción anuncie que la plataforma ya está disponible

Inicia sesión con la cuenta solicitada por el sistema

Busca la fotografía del habitante que deseas apoyar

Selecciona a tu favorito

Confirma tu voto para que quede registrado

Otra alternativa es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones en televisión y que dirige directamente a la plataforma oficial de votación.

¿Cuándo se puede votar?

No es posible votar en cualquier momento. Las votaciones únicamente permanecen abiertas durante las ventanas que anuncia la producción en las galas del programa.

Por ello, si quieres apoyar a alguno de los nominados, es importante mantenerse atento a los horarios oficiales, ya que una vez que la votación se cierra, no es posible emitir más votos hasta la siguiente apertura.

¿Quiénes pueden participar en las votaciones?

Las votaciones están dirigidas al público que sigue el reality y, para participar, es necesario acceder mediante la plataforma oficial cuando el sistema esté habilitado.

En esta temporada también se mantiene la participación de seguidores de algunos países de Latinoamérica autorizados por la producción, ampliando el alcance internacional del programa.

¿Por qué son tan importantes los votos del público?

En La Casa de los Famosos México 2026, cada semana las nominaciones colocan a varios habitantes en riesgo de abandonar el reality. Sin embargo, el público tiene la última palabra y decide quién continúa en la competencia.

Cada voto puede modificar el destino de los concursantes, especialmente en las primeras semanas, cuando comienzan a definirse las alianzas, las rivalidades y las estrategias que marcarán el desarrollo del programa.

Conforme avance la temporada, el respaldo de la audiencia será todavía más determinante para acercar a los participantes a la gran final.

¿Qué pasa después de las nominaciones de La Casa de los Famosos?

Una vez cerrada la etapa de votaciones, la producción contabiliza los apoyos recibidos y, durante la gala de eliminación, revela qué habitante obtuvo la menor cantidad de votos para permanecer en la casa.

Así, semana tras semana, serán los espectadores quienes definirán qué famosos siguen en la competencia y cuáles deberán despedirse del reality.