Progol 2344 Media Semana: la probable quiniela ganadora para los próximos 14 partidos

Progol 1/2 Semana: predicciones de los 14 partidos Especial (Progol 1/2 Semana y Unsplash)

El Progol 2344 presenta una cartelera que combina varios partidos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con encuentros que definirán a los países que avanzarán a los cuartos de final.

Por ello, en esta nota te presentamos un posible pronóstico del cuarto Progol mundialista y cómo podría quedar el cuadro de posiciones de la siguiente ronda.

La probable quiniela ganadora del Progol 2344

San Luis vs. Tijuana: L Juárez vs. Pumas: V Atlas vs. Monterrey: V León vs. Pachuca: E Manchester City vs. Inter de Milán: L Manchester United vs. Atlético de Madrid: E Vasco de Gama vs. Fluminense: E Mirassol vs. Gremio: V Newell’s vs. Boca Jrs: E Deportivo Siestra vs. Barracas: L Vancouver vs. Los Ángeles: V ST. Louis vs. Salt Lake: E Portland vs. Seatle: L Aberdeen vs. Hearts: L

Partidos del Progol Revancha 2344

Querétaro vs. Tigres: V C. Azul vs. Atlante: L Águilas vs. S. Laguna: L Toluca vs. Necaxa: L Veracruz vs. Morelia: E PSV vs. AZ ALKAMAAR: L Inter P.A vs. Corinthians: L

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.