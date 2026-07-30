“Ecos del océano: el Golfo demanda”: fechas, boletos y todo lo que tienes que saber sobre el recorrido audiovisual y artístico de la exposición

Conocido internacionalmente como el Acuario del Mundo, el Golfo de California es hogar de una de las mayores concentraciones de vida marina del planeta. Ahora, ese extraordinario ecosistema ha inspirado una experiencia que combina arte, fotografía, video y elementos audiovisuales para acercar al público a su biodiversidad y despertar una conversación urgente sobre su conservación.

La propuesta reúne el trabajo de artistas de la red ECO Artistas, quienes transforman datos científicos, testimonios y expresiones creativas en un recorrido que permite apreciar la enorme riqueza natural de este mar mexicano, considerado uno de los más importantes del Pacífico.

Una exposición que muestra la belleza del Golfo de California y los retos que enfrenta

Más allá de ofrecer un recorrido visual, la instalación busca generar una reflexión sobre el futuro del Golfo de California, un ecosistema que concentra cerca del 39% de los mamíferos marinos del planeta, incluyendo algunas de las poblaciones de ballenas más relevantes del océano Pacífico.

A lo largo del recorrido, los visitantes descubrirán el contraste entre la abundancia de vida que habita estas aguas y las amenazas derivadas de proyectos extractivos que ponen en riesgo su equilibrio ecológico.

La experiencia invita a observar de cerca la biodiversidad marina, comprender la importancia de las comunidades que dependen de este territorio y reconocer el papel que desempeñan quienes trabajan diariamente para protegerlo.

Arte en favor del Golfo de California

Cada una de las obras participantes propone una mirada distinta sobre la relación entre las personas y el océano, convirtiendo al arte en un puente para acercar al público a temas ambientales que, muchas veces, parecen lejanos.

Entre las piezas que forman parte de la exposición destacan:

Archivo personal de una memoria en una ballena, de Julián Rubio

4001 cartas, de Leonardo Guizar

Red (cuidar es resistir), de Ana Freer

La Ballena, de Isa Vázquez

El acuario del mundo, de Galia de la Garza

Qué culpa tiene el mar, de Marianne Sandoval

Mirada Pesante, de Edgar Pimenta

Cómo proteger lo que aún florece, integrada por piezas surgidas de una convocatoria pública

Guardianes del Golfo, de Nicolás Díaz-Magaloni

Mensajes en una botella, una obra colaborativa de Mapa Carlos

El objetivo es que los asistentes no solo contemplen la belleza del océano, sino que comprendan lo que está en juego si estos ecosistemas continúan deteriorándose.

Habrá poesía, danza y meditación

Además del recorrido artístico, la muestra contará con un programa de actividades abiertas al público que amplían la experiencia desde distintas disciplinas.

Programa de actividades

7 de agosto

4:30 a 4:45 pm: Lectura de poesía Conciencia bioluminiscente, con Juana María Nieto Muñoz y Tilsa Otta

5:00 a 6:00 pm: Habitar la sal, propuesta de danza contemporánea e instalación interespecie dirigida por Guadalupe Anaya Villalobos

15 y 16 de agosto

12:00 a 1:30 pm: Conecta con tu mar interior, sesión de meditación guiada por Marianne Sandoval Posada

La experiencia es impulsada por Expresión Colectiva por la Naturaleza (ECO), un movimiento conformado por jóvenes que promueven la defensa del medio ambiente en México mediante el arte, la participación ciudadana y nuevas formas de comunicación.

ECO forma parte de Nuestro Futuro A.C., organización que trabaja en favor de la justicia climática mediante el impulso de políticas públicas, estrategias legales y proyectos de movilización social enfocados en enfrentar los efectos del cambio climático.

Con esta instalación, el colectivo busca que cada visitante salga con una mayor comprensión sobre el valor del Golfo de California y encuentre una manera de involucrarse en la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del país.