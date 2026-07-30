Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 30 de julio

Jueves de Ticketmaster al 2x1 Foto: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este jueves 30 de julio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 30 de julio

Conciertos

Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) La Rondalla De Saltillo – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Manuel Mijares – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Fármacos – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Homenaje a MADONNA – Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

– Alboa Metepec (San Francisco Coaxusco) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Jaime Varela – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) AOT The Last Concert – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Charlie Zaa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Laura Y Brenda – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Esteban Gomez González & Vitalico “Mi Lugar Feliz Tour” – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Susana Zabaleta – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) DPR CREAM & DPR ARTIC – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Junior Klan – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Calandria – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Historias de canciones. Manuel Coe, Erik Canales, Luis Jiménez – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Sentidos Opuestos – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Los Vaguens – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Sam Smith – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paty Cantu – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Pink Floyd Sinfonico Vol.2 – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES – Alboa Metepec / Alboa Mundo E

– Alboa Metepec / Alboa Mundo E The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Tributo a la Diva con Jennely – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Mercedes Sosa – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Silvia Pérez Cruz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Interestelar 12° Aniversario Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Flamenco Festival – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Just you and Win: 1st solo fan meeting in Mexico – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Madreperla – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES – Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

– Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Una noche con JazzMx – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Ladrones – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Elvis Epic Experience by Hector 0rtiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Iván Ferreiro – Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escénicas (Zapopan)

– Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escénicas (Zapopan) La Santa Cecilia – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Paloma Morphy – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Triciclo Circus Band – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Millonario – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Gustavo Lara – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Alberto Barros – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Claudia Sierra – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Inspector – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Neo 5 live show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Bratty – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Son Rompe Pera – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Marco Mares – Teatro Metropólitan (México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Teatro Metropólitan (México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Chetes – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Comisario Pantera y Pastilla – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Fiquet – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Cox Homenaje al Príncipe – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) San Francisco Disco Band – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Kapo – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Intocable – Estadio Borregos (Monterrey)

– Estadio Borregos (Monterrey) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Love of Lesbian – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) LP – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)

– Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Kodokushi: La muerte en aislamiento – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Diario de un Loco / El diario de un loco – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Éxtasis y Belleza – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Los Perros – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita - El musical – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) De Mozart, tubas y bemoles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Gorila – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Función Inaugural del Festival de Danzas Negras, 6+. Ingreso 18:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Te quiero hasta la luna – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) El enfermo imaginario – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Love Alone, Anthology Project – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX – Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Me Rehúso a Morir de Amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Mika y su Ozo de Peluche – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sinfónica de Minería – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) La Novicia Rebelde – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) De cómo chato Mackensie tornosé detective y todo lo demás – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Male Rosita – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Veintidós Veintidós – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Rogelio Ramos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Salvaje o la valentía de encontrarse – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Algodón de azúcar – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Pepe Pelos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma / Foro Red Access (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma / Foro Red Access (México) One Piece In Concert – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Papá por siempre – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cumpleaños 10 Ts´oo Danza – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Zelda Concierto Sinfónico Tributo Audiovisual – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El diccionario – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Orquesta Colorado Naranjo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Nacionel – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) En la tierra de los corderos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mexico Indigena Mestizo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) La Mole y sus Amigos – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) El globo flotando – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Tradición Del Caribe, producción de Silvia Lozano – Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Rocio antes del fin del mundo – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El amante de Gardel – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Autofagos – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Delirios- Psicodelia – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) México en el Ombligo de la Luna – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Carmina Burana – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) No concreto – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Cosas raras – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Falsa conferencia – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sobreviví al Apocalipsis Zombi – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Las niñas y los niños de papel – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Xandul. Estación Melancolía – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Eventos familiares

Disney On Ice ¡Vive la Magia! – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Martina y los hombres pájaro – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Ringolingus – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Dragoncito que No Sabia Rugir. El Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Benito También Puede, El Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cantando y Jugando con Los Tripulantes del OVNI – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El Gran Teatro Del Mundo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinorockers – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a 31 minutos – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Divas de Corredor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Experiencia tributo toy story – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Los Terricolas de Freddy Fuentes. TERRIMANIA – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Michael Jackson El retorno del rey – Foro Red Access (México)

Shows

Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Carpa Astros (López Mateos)

– Carpa Astros (López Mateos) Circo olímpico – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Leyendas Legendarias – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Rayando el sol – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) El rey de el bolero Carlos Cuevas lanza a Mark Van-Dell. – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a Alejandro Sanz - Cuarta pared y norton – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.