Rosalía Rosalía en modo incógnito: Así llegó la cantante a Argentina tras polémica en redes sociales (Instagram: (@rosalia.vt))

Tras la polémica generada por un simple repost de la cantante española Rosalía quien compartió un video de la creadora de contenido Mia Khalifa celebrando la victoria de la selección española sobre la de Argentina y llamándolos “perlas”, un término que alude a personas problemáticas y de poca fiar, la artista se vio envuelta en duras críticas en su cuenta de TikTok.

Ante los rumores sobre un posible boicot a sus conciertos programados en Buenos Aires, esto es lo que se sabe sobre la estancia de la intérprete en territorio argentino.

Rosalía llega a territorio argentino tras polémica en redes sociales

Aunque la intérprete de “Despechá” ofreció disculpas aclarando que compartió el video por el tema “La Perla” de su álbum LUX, la publicación causó descontento entre los fanáticos argentinos.

Sin embargo, en el marco de su gira LUX Tour 2026, la artista arribó a Argentina procedente de Chile durante la madrugada de este jueves 30 de julio.

Su vuelo privado aterrizó cerca de las 2:00 a. m. en la terminal FBO de Ezeiza. La cantante descendió bajo un estricto operativo de seguridad escoltado por motocicletas policiales hacia su hospedaje en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Rosalía ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/hO8LFQVObA — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 30, 2026

En las imágenes captadas a su llegada, se le observó portando una capucha negra que dejaba al descubierto su característico mechón rubio que le da forma de aura celestial.

Rosalía tiene programadas cuatro fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026, iniciando su primera presentación este sábado.

¿Está Rosalía en riesgo de deportación por la nueva normativa del gobierno argentino?

En respuesta, el gobierno encabezado por Javier Milei anunció medidas orientadas a restringir el ingreso o proceder con la expulsión de extranjeros que promuevan discursos de odio o agresiones contra la población argentina.

El entorno con la reciente controversia tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la Copa del Mundo 2026, lo cual desató campañas en redes sociales con críticas hacia el país sudamericano.

Debido a que las autoridades han señalado que estas expresiones representan un riesgo para la convivencia pacífica, en redes sociales se ha especulado si dicha postura podría tener repercusiones en la agenda de la artista a pocos días de sus presentaciones.

La conversación sobre un posible boicot en Buenos Aires

Pese a que diversos usuarios en redes sociales impulsaron llamados a boicotear los shows de la gira en la capital argentina, hasta el momento no existe ningún comunicado oficial sobre la cancelación de las fechas.

La cantante ya se encuentra en el país preparando el inicio de sus espectáculos en el Movistar Arena.