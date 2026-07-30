Tarjeta de crédito Openbank Cinépolis: ¿Cómo sacarla y qué beneficios tendrá?

Openbank Cinépolis El producto busca incluir a la juventud al sistema financiero desde lo digital y ampliar beneficios para amantes del cine.

A inicios de este julio 2026, Openbank México anunció una alianza con Cinépolis al crear la primera tarjeta ‘co-brandeada’ del banco digital, iniciativa que surgió con el objetivo de incluir a más personas, principalmente la población joven, al sistema financiero digital.

Este proyecto colaborativo se trata de una nueva tarjeta de crédito sin anualidad, ¡finalmente disponible para su adquisición! De la mano de Mastercard, Openbank Cinépolis incluirá un combo de beneficios para los y las clientes de la cadena de cines en México.

“Estamos muy confiados en que este producto tendrá éxito en el mercado mexicano”, aportó Galnares, reforzando la adopción financiera y digitalización como el principal objetivo de la estrategia colaborativa.

Openbank Cinépolis: fecha de disponibilidad y beneficios

De acuerdo con el anuncio de su presentación ante el público, la nueva tarjeta de crédito Openbank Cinépolis estará disponible a partir de este jueves 30 de julio de 2026, ¡exactamente, es hoy, es hoy!

A tiempo para disfrutar del estreno de Spider-Man: Brand New Day en México, o seguir aprovechando el éxito en taquilla La Odisea de Christopher Nolan, la nueva tarjeta colaborativa de Openbank y la cadena de cines otorgará múltiples beneficios a los clientes y clientas que la adquieran.

Entre estas bonificaciones, resaltan:

2×1 semanal en boletos para todos los cines y salas de Cinépolis.

para todos los cines y salas de Cinépolis. 16% de cashback en puntos Club Cinépolis en las compras dentro de la cadena, según el nivel de socio ( Fan, Fanático o Súper Fanático ).

en las compras dentro de la cadena, según el nivel de socio ( ). 2% en compras digitales .

. 1% en comercios físicos para el programa de lealtad.

De acuerdo con Miguel Mier, director General de Operaciones de Cinépolis, esta colaboración pretende "convertir el gasto diario en una puerta de acceso al entretenimiento".

¿Cómo adquirir la tarjeta Openbank Cinépolis?

La tarjeta nace 100% digital y puede adquirirse a través de la aplicación móvil de Openbank México, a su vez, la gestión del producto podrá realizarse igualmente desde este formato.

Para adquirir este producto, deberás seguir los pasos siguientes:

Ingresa al portal oficial de Openbank o la aplicación móvil del banco digital en tu teléfono.

Busca la opción Tarjeta de Crédito Openbank Cinépolis y da clic en el recuadro “La quiero” .

. Ingresa los datos que te solicitan (número telefónico, correo electrónico) y continúa el proceso de adquisición.

En caso de que no tengas una cuenta en Club Cinépolis, Openbank México te apoyará en la creación de una en el proceso de adquirir la tarjeta para que puedas acumular y usar tus puntos en la cadena de cines. Por el contrario, si ya eres miembro de Club Cinépolis, se vinculará automáticamente a tu cuenta.