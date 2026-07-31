¿Quién es Estefanía Coppola, la influencer que quiere rentar el Castillo de Chapultepec aunque sea ilegal?

¿Quién es Estefanía Coppola? | Declaró estar dispuesta a pagar un millón de pesos por casarse en el Castillo de Chapultepec. (IG / @estefcoppola)

Estefanía Coppola se vio envuelta en controversia después declarar la posibilidad de realizar su boda en el Castillo de Chapultepec a cambio de un millón de pesos, algo que posteriormente fue negado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La creadora de contenido relató que visitó el recinto acompañada de sus padres para conocerlo como posible sede de su enlace matrimonial.

Sin embargo, el INAH aclaró que el Castillo de Chapultepec no se renta para bodas ni eventos sociales privados y que Coppola únicamente participó en uno de los recorridos disponibles para visitantes.

¿Quién es Estefanía Coppola?

Estefanía Coppola es una modelo, actriz, cantante, conductora, conferencista y creadora de contenido mexicana, nacida el 15 de abril de 1999. Desde hace más de 10 años mantiene presencia en plataformas digitales, principalmente con contenido relacionado con moda, maquillaje y estilo de vida.

Su carrera también se ha extendido al cine y la televisión, con participaciones en producciones como Guerra de vecinos, Todas las pecas del mundo, Guerra de Likes y El Guau.

Además, ha incursionado como cantante y compositora, así como conferencista en espacios como TEDx.

En sus redes sociales ha compartido detalles sobre su reciente compromiso y los preparativos de su boda, aunque mantiene en privado la identidad de su prometido.

INAH desmiente renta del Castillo de Chapultepec

Tras las declaraciones de Coppola, el INAH aseguró que es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad social.

#INAHInforma 📢



Es falso que el Castillo de Chapultepec @Museodehistoria haya sido rentado para una boda. La visita de Estefanía Coppola y otras 20 personas fue una visita programada, por espacios abiertos al público, con supervisión del INAH y pago de derechos conforme a la ley pic.twitter.com/DH0WfL3Izu — INAH (@INAHmx) July 29, 2026

La institución explicó que la visita de la influencer formó parte de un recorrido realizado por un grupo de aproximadamente 20 personas, quienes accedieron únicamente a espacios abiertos al público.