¡Ya hay chiles en nogada! Estos son algunos lugares donde ya puedes ordenar el tradicional platillo en CDMX

Este año, agosto marca el regreso de uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana: los chiles en nogada. Durante apenas un par de meses, restaurantes de la Ciudad de México y otros destinos gastronómicos presentan sus versiones de esta receta que combina ingredientes de temporada, historia y tradición.
Aunque la base del platillo permanece fiel a sus raíces, cada cocina aporta su propia personalidad. Hay quienes conservan al pie de la letra la receta heredada por generaciones y quienes experimentan con nuevas técnicas, ingredientes o alternativas vegetarianas sin perder la esencia que ha convertido al chile en nogada en un símbolo culinario.
Si estás buscando dónde disfrutar este clásico desde ya, estas son algunas de las propuestas que vale la pena conocer.
Restaurantes con chiles en nogada de autor que reinventan la tradición
Para quienes buscan una experiencia diferente, varios chefs han apostado por reinterpretar la receta tradicional sin dejar de lado los ingredientes que distinguen al platillo.
Arango
En este restaurante, el relleno destaca por la utilización de carne de vaca vieja acompañada de frutas de temporada, almendras y especias. La nogada incorpora queso de cabra, nuez de Castilla y un toque de jerez que aporta mayor profundidad de sabor.
Además, ofrecen una versión vegetariana elaborada con trigo y quinoa para quienes prefieren una alternativa sin carne.
Sendero
El chef Rodrigo Sánchez presenta un chile en nogada preparado con carne de res y frutas de estación. La salsa combina nuez pecana, queso crema, queso de cabra y jerez, mientras que las flores de cilantro criollo aportan un acabado aromático.
Mestiza
Su propuesta destaca por un chile poblano ahumado y escalfado relleno de carne cocinada lentamente. La presentación se complementa con una nogada de textura suave, reducción de granada, almendra fileteada y manzana deshidratada para añadir contraste.
Restaurantes con la receta tradicional de los chiles en nogada
Hay lugares donde el objetivo principal es respetar la preparación clásica y conservar el sabor que ha pasado de generación en generación.
Melville
Su receta utiliza ingredientes tradicionales provenientes de la sierra, como manzana panochera, pera de agua, durazno criollo, nuez de Castilla fresca y granada de temporada, buscando ofrecer una experiencia muy cercana a la versión original.
Fónico
Además del chile en nogada, este restaurante preparó un menú especial de cuatro tiempos inspirado en la gastronomía conventual poblana. La experiencia incluye entradas y postres que complementan el platillo principal y permiten conocer distintas expresiones de la cocina tradicional mexicana.
Cantinas: una opción viable para probar el chile en nogada
Las cantinas también se suman a la temporada con versiones generosas pensadas para disfrutar entre amigos o en familia.
Botanero del Bosque
Su receta combina picadillo de res, cabeza de lomo y frutas de temporada, todo cubierto por una abundante nogada con nuez pecana y granada.
Cantina del Bosque
Aquí se mantiene la fórmula clásica con carne de res, cabeza de lomo, manzana, pera, durazno y acitrón, acompañados de una nogada preparada con nuez de Castilla recién molida.
Gran Cantina Filomeno
Su sello es el chile poblano tatemado, relleno con carne de res y frutas frescas, bañado con una nogada elaborada con queso, crema y nuez.
Cantina La No. 20
La propuesta conserva los ingredientes tradicionales y apuesta por una presentación abundante con granada fresca y perejil, ideal para quienes buscan el sabor clásico en un ambiente relajado.
Alta cocina para disfrutar los chiles en nogada
Algunos restaurantes han llevado este platillo a un nivel más sofisticado sin perder de vista su origen.
Chambao
Su versión apuesta por el equilibrio entre los sabores dulces y salados mediante un picadillo bien condimentado y una cremosa nogada elaborada con nuez de Castilla.
Rosa Negra
Presenta un chile en nogada abundante que privilegia ingredientes frescos y una salsa preparada en casa, resaltando los sabores tradicionales.
Ajoblanco
Fiel a una cocina centrada en el producto, ofrece un chile poblano relleno de carnes, frutas de temporada y especias, acompañado por una clásica nogada de nuez de Castilla.
¿Hasta cuándo estará disponible la temporada de chiles en nogada?
Como ocurre cada año, la temporada de chiles en nogada será limitada. La mayoría de los restaurantes ofrecerá este platillo únicamente durante agosto y septiembre, aprovechando la disponibilidad de ingredientes como la nuez de Castilla, la granada y las frutas de temporada.
Por ello, si planeas disfrutar este clásico de la gastronomía mexicana, conviene reservar con anticipación, especialmente durante los fines de semana y las semanas cercanas a las celebraciones patrias.
La variedad de propuestas demuestra que el chile en nogada sigue evolucionando sin perder su esencia. Ya sea en una versión tradicional, una reinterpretación contemporánea o una opción vegetariana, este platillo continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la cocina mexicana cada temporada.