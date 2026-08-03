Calendario lunar de agosto 2026 fechas importantes de fenómenos astronómicos (Pexels)

El mes de agosto presenta un desarrollo de fases lunares que desde tiempos ancestrales ha sido parte de la medición del tiempo y el cual interesa a muchas personas que disfrutan de observar el cielo nocturno.

La agenda astronómica que se espera durante esta temporada contemplará varios fenómenos que se podrán apreciar desde distintas partes de México y el resto del mundo. Si te encuentras en un sitio con poca contaminación lumínica, podrás presenciar algunos de estos sucesos naturales y dos eclipses (uno lunar y otro solar).

La actividad inicia el 4 de agosto con la alineación entre la Luna y Saturno; mientras que el día 7 el satélite natural tendrá un acercamiento con el cúmulo de las Pléyades.

¿Cuáles son las fases lunares de agosto 2026?

El cambio lunar durante el octavo mes del año permite a miles de personas admirar las facetas del satélite natural de la Tierra:

Cuarto menguante: miércoles 5 de agosto.

Luna nueva: miércoles 12 de agosto.

Cuarto creciente: miércoles 19 de agosto.

Luna llena: viernes 28 de agosto.

¿Cuándo será el eclipse solar?

El eclipse solar se llevará a cabo el 12 de agosto de 2026, que coincide con la luna nueva, el cual no podrá verse en territorio mexicano.

Un día después, durante la madrugada del 13 de agosto, distintas regiones del país podrán ser testigos de una lluvia de estrellas; si las condiciones climáticas son favorables, podrán ser observadas.

Por otro lado, para el 15 de agosto, la conjunción de Júpiter y Mercurio. Más adelante, el 21 del mes, la Luna se aproximará a Antares, una de las estrellas más grandes, rojas y brillantes, que se encuentra a más de 500 años luz de la Tierra.

¿El eclipse lunar de agosto se podrá ver en México?

Otros de los eventos que destacarán durante la temporada serán el eclipse parcial de Luna entre el 27 y 28 de agosto de 2026.

Este fenómeno, en donde la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, provocará un cambio temporal que se podrá apreciar en distintas partes del mundo y en algunos sitios de América, incluido México.