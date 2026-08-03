¿Quién salió de Survivor México 2026 y quién gana los suministros hoy, 3 de agosto? Survivor México llega a sus últimas semanas de temporada, conoce quién fue el eliminado del domingo (Survivor México)

Este domingo, Survivor México tuvo a su segundo eliminado de la temporada, y además anunciaron que el reality ha llegado a sus últimas semanas, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy los suministros.

Inicia una nueva semana en Survivor México y continúan las tensiones entre los miembros de las tribus Halcones y Jaguares, donde cada participante ha comenzado a crear sus propias alianzas.

¿Quién salió eliminado de Survivor México 2026?

El segundo eliminado de Survivor México fue Erick “el diablero” de la tribu Halcones, tras perder contra Avril en el Duelo de Extinción de este domingo 2 de agosto.

A pesar de que Erick dominó al inicio el juego, mostrando una gran destreza al transportar las pelotas, los nervios le jugaron en contra y fue Avril quien rápidamente se recuperó, ganando el juego.

Erick Castro, de 31 años, es originario del Estado de México y trabaja como “diablero” en la Central de Abastos de Iztapalapa, lo que le brindó una gran ventaja durante las competencias por la condición física adquirida en su profesión; sin embargo, esta no fue suficiente y se convirtió en el segundo eliminado de la competencia.

¿Qué tribu gana el juego por los suministros hoy, lunes 3 de agosto?

Esta tarde ambas tribus competirán por los suministros de toda la semana, lo que les brindará una gran ventaja en los juegos próximos al equipo ganador, convirtiendo esta competencia en una de las más importantes del reality.

La salida de Erick podría representar para los Halcones una desventaja en la competencia por los suministros de hoy, mientras que los Jaguares continúan con sus riñas entre los propios miembros. Por lo que se desconoce quién podría ganar la competencia de hoy, lunes 3 de agosto, en Survivor México.

¿Dónde y a qué hora ver Survivor México 2026 en vivo hoy?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy, lunes 3 de agosto, a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).