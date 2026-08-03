Anabel Hernández ¿Cuándo sale el nuevo libro de Anabel Hernández y de qué trata? (Cuartoscuro e Instagram: (@anabelhernandez.oficial))

Bajo el título de Narcocracia, la nueva obra de la periodista Anabel Hernández García relata lo que es el testimonio inédito de un integrante de la cúpula del Cártel de Sinaloa, quien habla por primera vez ante la opinión pública para dar cuenta de los acuerdos, complots y dinámicas con las que el crimen organizado logró imponer sus reglas en el país.

¿De qué trata Narcocracia, el nuevo libro sobre el Cártel de Sinaloa?

Por primera vez, un integrante del alto mando de esta organización delictiva hablara abiertamente ante la ciudadanía.

Su testimonio promete sacar a la luz expedientes y acuerdos guardados durante décadas, revelando los mecanismos con los que el narcotráfico impuso sus propias reglas en el país.

¿Cuándo estará disponible la preventa?

La obra estará disponible muy pronto en preventa oficial a través de las principales librerías del país y plataformas digitales.

¿Qué otros libros de investigación ha publicado Anabel Hernández sobre el narcotráfico y el poder?

El estudio sobre la narcocracia y las dinámicas internas del narcotráfico cuenta con una sólida tradición de crónicas, ensayos y obras de investigación periodística de alto impacto destacan: