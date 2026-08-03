Nuevos ‘sprites’ de diamante llegan a Fortnite: ¿cuándo saldrán y cómo obtenerlos?

Fotnite Nuevos sprites llegarán esta semana (Epic Games)

¡Esta semana Epic Games lanzará nuevos sprites para Fortnite! Fanáticos del juego podrán comenzar a coleccionar a estas pequeñas criaturas a partir de esta semana. Descubre cuándo y cómo.

¿Qué son los nuevos sprites de Fortnite?

Los sprites son pequeñas criaturas compañeras que te acompañan durante las partidas y te otorgan habilidades y bonificaciones especiales. Los nuevos sprites que saldrán esta semana tendrán beneficios únicos que los harán muy codiciados por los jugadores.

Todos ellos le darán a los jugadores 30% menos de daño en caídas, cosa que ya hemos visto en otros sprites. Sin embargo, cada uno otorgará habilidades especiales que se suman a este beneficio. Por ejemplo, el Gem Demon Sprite permitirá a los jugadores obtener salud y escudo de eliminaciones que consigan.

Habrá un total de 9 nuevos Gem Sprites que los jugadores podrán coleccionar. Gem Llama técnicamente fue agregado el 30 de julio y Epic Games accidentalmente agregó a Gem Grim por un breve lapso de tiempo el mismo día antes de retirarlo, por lo que algunos jugadores ya lograron obtenerlo a través de los Cofres. El resto de los sprites verá la luz por primera vez esta semana. La lista completa es la siguiente:

Gem Water

Gem Earth

Gem Duck

Gem Demon

Gem Punk

Gem Zero Point

Gem Aura

Gem Grim

Gem Llama

¿Cuándo saldrán nuevos sprites de Fotnite y cómo conseguirlos?

Los nuevos sprites de gemas estarán disponibles este jueves 6 de agosto a las 7:00 horas del centro de México.

Puedes obtenerlos explorando áreas específicas del mapa que puedan corresponder al sprite. Por ejemplo, el Gem Water podrá ser encontrado en áreas del mapa que presenten cuerpos de agua, el Gem Earth en partes del mapa que cuenten con bosques y el Gem Aura en área montañosas. Gem Llama, Gem Demon, Gem Punk, Gem Grim y Gem Zero Point sólo podrán ser adquiridos a a través de los Cofres de Sprite.