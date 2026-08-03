Números ganadores del Chispazo Clásico 12168: resultados del sorteo del lunes 3 de agosto

Sorteo Chispazo clásico 3 de agosto Este viernes se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

El sorteo Chispazo Clásico 12168 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este lunes 3 de agosto, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores de esta edición nocturna, en donde miles de participantes esperan conocer los resultados para verificar si se llevan algún premio.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 12168

El sorteo Chispazo 12168 se transmite en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, como como Facebook y YouTube.

Las transmisión queda disponible en las plataformas, donde también se pueden consultar repeticiones del sorteo una vez concluido.

¿A qué hora es el sorteo de Chispazo 12168?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto dinero se puede ganar en Chispazo?

El monto que entrega Chispazo cambia en cada sorteo, ya que el juego no cuenta con un premio mayor predeterminado. La bolsa se integra con los recursos obtenidos por la venta de boletos, por lo que el premio depende de la participación registrada en cada edición.

Los jugadores que consiguen acertar los cinco números obtienen el premio principal y reciben la mayor parte de la bolsa disponible. También existen recompensas para quienes logran cuatro o tres aciertos, aunque el importe es menor y varía de un sorteo a otro. En cambio, quienes únicamente coinciden en dos números reciben un premio fijo establecido por la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega Chispazo?

Para participar en Chispazo es necesario seleccionar números del 1 al 28. El participante puede elegir una combinación de cinco, seis o siete cifras, lo que permite generar más posibilidades de obtener una combinación ganadora.

La selección puede realizarse de forma manual o mediante la opción automática, en la que el sistema genera los números al azar. Después de confirmar la apuesta, el boleto queda registrado para el sorteo correspondiente, donde se extrae la combinación ganadora.

Es posible obtener un premio al acertar desde dos números. Conforme aumenta la cantidad de coincidencias con el resultado oficial, también crece el valor del premio que recibe el ganador.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12168?

Los números ganadores del Chispazo 12168 pueden revisarse por medio de los canales oficiales de la Lotería Nacional. Su sitio web publica el resultado de cada sorteo junto con la información necesaria para verificar los boletos premiados.

Los participantes también pueden acudir a los expendios autorizados, donde es posible comprobar el boleto mediante los sistemas de validación disponibles. Asimismo, las cuentas oficiales en redes sociales difunden los resultados poco tiempo después de que concluye el sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo de una apuesta sencilla con cinco números es de 10 pesos, que corresponde al precio base para participar en cada sorteo.