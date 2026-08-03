Profeco desenmascara esta marca de alimento para gato: el producto engaña al consumidor con su “ingrediente principal”

Alimento para gatos México 2026 54 productos de alimento húmedo para gato fueron evaluados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Si eres dueño o dueña de mascotas hogareñas, sabrás la importancia que conlleva una alimentación adecuada para el sano desarrollo y bienestar de estos acompañantes, especialmente cuando se trata de los exigentes felinos, quienes pueden adorar un tipo de producto de comida húmeda o despreciarlo al segundo siguiente.

Además de ser un proceso fundamental de cuidado, el alimento otorgado a estos astutos animales también representa un acto de cariño, por lo que la Procuraduría Federal del Consunmidor (Profeco) realizó el análisis de 54 productos de alimento húmedo para gato, con el objetivo de que las dueñas y dueños consumidores tengan certeza de los ingredientes para seleccionar el empaque con mayor valor nutricional.

Profeco señala “engaño”: GrandPET Carne Fresca de alimento húmedo para gato no contiene salmón

El análisis de los 54 productos de alimento húmedo para gato fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, el cual consideró como objeto de estudio alimentos húmedos balanceados y completos, cuya fórmula ofrece al consumidor o consumidora una mezcla de carne o subproductos de ave, pescado, granos de cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y minerales.

A pesar de que el Laboratorio registró que la gran mayoría de las marcas cumple con el contenido neto y los permisos de uso veterinario, existieron productos que presentaron irregularidades relacionadas a la veracidad de sus ingredientes, puesto que la información nutricional y la imagen del empaque resultaron “engañosos” a la aportación real del producto.

🐱 ¿Sabes qué contiene realmente el alimento húmedo que le das a tu #gato?



La @RdelConsumidor analizó 54 productos de alimento húmedo para gato y encontró que:



🔎 Tres productos de una misma marca declaran más proteína de la que realmente contienen.



⚠️ Dos productos presentan… pic.twitter.com/atn3ia8Ql6 — Profeco (@Profeco) August 1, 2026

Uno de ellos fue GrandPET Carne Fresca, cuya versión de alimento húmedo para gato muestra la imagen de trozos de salmón, ingrediente que no forma parte de su composición y, según determinó el análisis, “puede confundir a la población consumidora”, incumpliendo así los criterios básicos de transparencia.

Además de la “imagen engañosa”, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor reveló también otras irregularidades nutrimentales y normativas del producto GrandPET Carne Fresca para gato; entre ellas, destacan:

Déficit de proteína: El laboratorio detectó que el producto contiene únicamente un 7.3% de proteína, difiriendo del 9% declarado en el empaque.

El laboratorio detectó que el producto contiene de proteína, difiriendo del 9% declarado en el empaque. Exceso de cenizas: A pesar de que el fabricante asegura un máximo de 2% de cenizas, las pruebas de laboratorio revelaron un 3.3% de contenido de cenizas, lo que recae en una falta de veracidad en su declaración nutrimental.

La institución reiteró la importancia de tomar en cuenta la calidad del producto y no dejarse llevar por leyendas no comprobables que “presumen ser la opción más ventajosa en el mercado”, por el bienestar del felino.

Marcas de alimento húmedo para gato que SÍ cumplieron las normas de Profeco este 2026

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor este agosto de 2026, destacó alrededor de siete alimentos húmedos para gato que no presentaron observaciones durante la evaluación de Profeco, es decir, fueron considerados las mejores opciones para alimentar a tu ‘michi’.

Lo que más resaltó en este análisis reciente, fue que algunos de los alimentos aprobados por la Profeco fueron de marcas económicas. Entre ellas, figuran:

Purina Felix , con precios desde 10.23 pesos por envase; analistas detallaron que los requerimientos se cumplieron en todas sus variedades.

, con precios desde 10.23 pesos por envase; analistas detallaron que los requerimientos se cumplieron en todas sus variedades. Purina Cat Chow Adultos , cuyo precio promedio es de 11.70 pesos.

, cuyo precio promedio es de 11.70 pesos. Minino Plus Recetas , con un precio de 12.91 pesos.

, con un precio de 12.91 pesos. Sheba Filetes Selectos, desde 16.16 pesos.

Mientras que, entre marcas más “caras”, resaltaron:

Les Repas Plaisir , desde 33.25 pesos.

, desde 33.25 pesos. Livelong Healthy & Strong , con precios de 75 y 100 pesos dependiendo su presentación.

, con precios de 75 y 100 pesos dependiendo su presentación. Royal Canin Adult Instinctive , cuyo precio promedio es de 89.50 pesos.

, cuyo precio promedio es de 89.50 pesos. Hill’s Science Diet Indoor, precio promedio de 100 pesos.

De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la recomendación principal es adquirir estos productos en establecimientos formales y conservarlos en un lugar fresco y seco al estar cerrados o en refrigeración si están abiertos.