Resultados Progol Revancha 2344: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados actualizados de la quiniela Progol Foto: La Crónica

El Progol 2344 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó los partidos de la Liga MX y algunos partidos de la liga europea.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2344?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2344 resultados completos

San Luis 0-0 Tijuana: E

Juárez 1-5 Pumas: V

Atlas 0-2 Monterrey: V

León 1-0 Pachuca: L

Man. City 1-1 Inter Milan: E

Man. United 2-1 Atl. Madrid: L

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Vasco Da Gama 0-0 Fluminense: E

Mirassol 1-1 Gremio: E

Newells 2-2 Boca Jrs: E

Dep. Riestra 0-1 Barracas: V

Vancouver 0-1 Los Angeles: V

St. Louis 1-1 Salt Lake: E

Portland 2-1 Seattle: L

Aberdeen 2-1 Hearts: L

Resultados Progol Revancha 2344