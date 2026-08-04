¿Qué es la ropa con tecnología UV y por qué cada vez más personas la utilizan?

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

Cada vez más personas buscan formas de disfrutar actividades al aire libre sin dejar de cuidar su salud. Si bien el protector solar continúa siendo una herramienta indispensable, la ropa con protección ultravioleta (UV) se ha convertido en un complemento cada vez más importante para reducir la exposición a la radiación solar durante caminatas, viajes, deportes, pesca, ciclismo o simplemente durante largas jornadas bajo el sol.

De acuerdo con el press kit, el interés por este tipo de prendas ha aumentado conforme más personas aprovechan las vacaciones y los fines de semana para realizar actividades al aire libre. En este contexto, la ropa técnica ya no está reservada únicamente para deportistas de alto rendimiento, sino que comienza a formar parte del equipamiento cotidiano de quienes buscan comodidad, funcionalidad y protección frente a la radiación ultravioleta.

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

La ropa también protege del sol

La protección solar suele asociarse con bloqueadores, sombreros o lentes oscuros, pero la ropa representa una barrera física que ayuda a disminuir el impacto de los rayos ultravioleta sobre la piel.

El documento retoma información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual señala que la ropa forma parte de las medidas más eficaces para protegerse del sol cuando se combina con protector solar, lentes con filtro UV, sombreros y la búsqueda de sombra durante las horas de mayor radiación. Además, explica que las prendas con clasificación UPF 50 pueden bloquear alrededor del 98 % de la radiación ultravioleta, por lo que son especialmente útiles para quienes permanecen durante largos periodos al aire libre.

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

La ropa técnica deja de ser exclusiva para deportistas

En años recientes, el crecimiento del turismo de naturaleza y las actividades recreativas ha impulsado el desarrollo de prendas especializadas.

Senderismo, pesca deportiva, kayak, ciclismo, campismo y recorridos por áreas naturales son algunas de las experiencias que han incrementado la demanda de ropa diseñada para responder a condiciones climáticas exigentes. En este escenario, la funcionalidad comienza a ser tan importante como el diseño.

Humberto Iriarte, director general de MAJA Sportswear, quien explica que actualmente los consumidores buscan prendas que les permitan disfrutar actividades al aire libre sin sacrificar comodidad ni protección, por lo que la ropa técnica se ha extendido más allá del ámbito deportivo.

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

¿Qué hace diferente a una prenda con tecnología UV?

La denominada ropa técnica o funcional incorpora materiales sintéticos y diseños ergonómicos que buscan ofrecer un mejor desempeño durante actividades prolongadas.

Entre sus principales características destacan:

Protección frente a la radiación solar.

Tejidos ligeros y transpirables.

Secado rápido.

Mayor comodidad durante largas jornadas.

Mejor manejo de la humedad corporal.

Estas cualidades buscan que el usuario permanezca fresco mientras reduce la exposición directa al sol.

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

¿La manga larga puede ser más fresca?

Uno de los mitos más comunes es que usar menos ropa ayuda a soportar mejor el calor.

Sin embargo, el documento explica que las prendas técnicas de manga larga utilizan tejidos ligeros y altamente transpirables que permiten la circulación del aire mientras cubren la piel de la radiación solar directa.

Por ello, este tipo de prendas ha comenzado a utilizarse no solo para deportes extremos, sino también durante viajes por carretera, paseos en lancha, caminatas o escapadas de fin de semana.

Tecnología aplicada a la ropa outdoor

El press kit presenta el caso de la marca mexicana MAJA Sportswear, especializada en ropa para actividades al aire libre.

Su propuesta integra distintas tecnologías orientadas a mejorar la experiencia bajo el sol, entre ellas:

SOLVIVO , enfocada en protección contra rayos UV.

, enfocada en protección contra rayos UV. TRANSPIRAL , diseñada para favorecer el confort térmico.

, diseñada para favorecer el confort térmico. FLUYE-VET , con aberturas de ventilación estratégicas.

, con aberturas de ventilación estratégicas. TERMO (+) , para regular la temperatura corporal.

, para regular la temperatura corporal. NEUTROLOR, que incorpora partículas para inhibir bacterias causantes del mal olor.

Prendas protectoras de rayos UV Foto: MAJA

Cinco recomendaciones para proteger la piel durante actividades al aire libre

Además del uso de prendas especializadas, el documento comparte recomendaciones para reducir la exposición al sol: