¿Es delito prestar tu cuenta bancaria para retirar o traspasar dinero? Esto advierte la SSPC sobre este tipo de operaciones

Fraudes SSPC alerta sobre transferencias bancarias. (Pexels)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre nuevos fraudes que involucran transferencias bancarias. Aprende cómo protegerte contra este tipo de engaño.

¿Cómo funcionan fraudes de transferencias bancarias?

Usualmente, este tipo de estafas acechan a aquellos que están en busca de un trabajo bien remunerado. Algún supuesto empleador te contacta por aplicaciones de mensajería o llamada telefónica y te ofrece un empleo en el cual tu única responsabilidad será funcionar como un intermediario para transferencias bancarias.

Además del robo de información que este tipo de estafas implica, muchas veces el objetivo de estos engaños es movilizar dinero adquirido de manera ilícita, por lo que te puedes ver envuelto en consecuencias legales.

¿Cómo evitar fraudes de transferencia bancarias?

Como regla general, debes desconfiar de cualquier vacante en la que las actividades se limiten a recibir dinero, reenviar transferencias o retirar efectivo. Si tienes dudas sobre alguna oferta laboral, no dudes en llevar a cabo una búsqueda exhaustiva del empleador y evita caer en presión por parte de la persona que se puso en contacto contigo, ya que esta es otra táctica que utilizan para que evites razonar antes de aceptar.

Tampoco debes proporcionar números de cuenta, CLABE, NIP, token ni códigos de verificación a personas no autorizadas o que acabes de conocer a través de redes sociales, plataformas de empleo y aplicaciones de citas, aunque parezca que actúan en buena fe.

Otras recomendaciones incluyen: