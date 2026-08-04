Spiderman: Brand New Day Spiderman: Brand New Day llega al billón de dólares en taquilla en menos de una semana y ya es el segundo mejor estreno de la historia (Instagram: (@spidermanmovie))

En tan solo seis días en las salas de cine de todo el mundo, la nueva entrega de nuestro buen vecino arácnido, Spider-Man: Brand New Day, ha logrado un hito histórico.

Tras su estreno el pasado 29 de julio de 2026, el largometraje cruzó de forma vertiginosa la barrera de los 1,000 millones de dólares en taquilla global, alcanzando el nivel de recaudación lograda por Avengers: Endgame en 2019 e imponiéndose como el mejor estreno en lo que va del año.

¿Cómo logró Spider-Man rescatar la taquilla global y cautivar a la crítica?

Producida en conjunto por Sony Pictures y Marvel Studios, esta nueva aventura presenta a un Peter Parker totalmente distinto: un héroe imperfecto que ha caído por completo pero que aprende a salir adelante pese a las adversidades con tal de defender a su ciudad.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, la cinta ha sido aclamada masivamente por la prensa especializada, alcanzando un notable 90% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes.

El fenómeno comercial comenzó desde sus fases de preestreno, donde recaudó 72 millones de dólares, sumados a los 169.8 millones obtenidos durante su primer día en cartelera, acumulando más de 927 millones en su primer fin de semana previo a romper la marca del billón.

¿Qué dijo Kevin Feige sobre el aplastante éxito de la película?

Ante los extraordinarios resultados obtenidos durante sus primeros días de exhibición, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, expresó su entusiasmo por el impacto comercial del proyecto.

“No esperaba que se superara el récord nacional de Endgame, pero no podría estar más contento de que lo haya logrado el pasado fin de semana nuestra película número 38 del UCM”, argumentó el productor.

Asimismo, Feige señaló que el rotundo éxito de esta cuarta entrega marca un augurio sumamente positivo para el futuro de las próximas producciones en la franquicia.

¿Cómo se posiciona Spider-Man frente a los grandes taquillazos de 2026?

El ascenso de Spider-Man: A Brand New Day lo coloca de inmediato en la cima de un año marcado por lanzamientos de altísimo perfil dentro del codiciado club de los mil millones de dólares.

La llegada del superhéroe arácnido se suma a la lista de grandes éxitos de este 2026, donde comparte lugares de honor junto a la cinta animada Toy Story 5 de Disney Pixar que registra 1,067 millones de dólares, la adaptación de Super Mario Galaxy: la película desarrollada por Illumination y Nintendo con 1,001 millones, y la biografía cinematográfica Michael de Lionsgate que también rebasó la barrera con 1,001 millones de dólares.

A este selecto grupo se suma la más reciente proyección de Christopher Nolan, La Odisea, la cual roza esa cifra histórica tras acumular la impresionante cantidad de 912 millones de dólares hasta la fecha.

De esta manera, las taquillas más altas del año quedan encabezadas por una fascinante competencia entre dos hermanos plomeros, el rey del pop, juguetes con vida, un guerrero navegando de regreso a casa y nuestro amigable vecino arácnido.