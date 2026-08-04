¿Quién era César Gastélum? influencer que fue asesinado en Culiacán (Redes Sociales)

Fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, César Gastélum, influencer que era conocido en plataformas digitales por su contenido cómico.

De acuerdo con los primeros informes, la noche de este martes 4 de agosto, el comediante fue atacado por unos sujetos armados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

Al momento de los hechos, César Gastélum se encontraba en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida, grabando un video para sus plataformas digitales.

¿Quién era César Gastélum?

Originario de Sinaloa, César Gastélum era creador de contenido en plataformas digitales, quien logró consolidarse en las redes sociales por sus múltiples videos que mostraban su estilo de vida, humor, pero sobre todo por compartir interacciones en directo con público.

El joven mantenía una relación cercana con sus seguidores a través de charlas informales y transmisiones de diversas temáticas.

Después de darse a conocer la noticia del suceso, miles de sus seguidores expresaron sus condolencias de diversos espacios digitales y condenaron el ataque armado.

Fiscalía de Sinaloa inicia investigaciones

Después de los primeros reportes, elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar de los hechos para dar inicio a las investigaciones correspondientes.