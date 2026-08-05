Cuponera Sam´s Club Cuponera Sam´s Club: consulta las mejores ofertas de agosto (Pexels)

Las ofertas de temporada son muy esperadas por miles de familias que acuden mensualmente a Sam’s Club una de las cadenas de más populares de México.

Con el inicio de mes, llega una nueva cuponera cargada de promociones ideales para hacer la despensa, surtir artículos de higiene personal y equipar el hogar con los mejores precios.

¿Cuál es la fecha de vigencia de la nueva cuponera de Sam’s Club?

Los descuentos exclusivos de esta edición estarán disponibles oficialmente a partir del 5 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, los socios podrán adquirir productos participantes tanto en tiendas físicas a nivel nacional como a través de la plataforma en línea y aplicación móvil.

¿Cuáles son los productos y precios más destacados del mes?

Dentro de la selección de ofertas para la despensa, el cuidado personal y el hogar, destacan los siguientes artículos:

Crema de cacahuate Skippy untable (1.13 kg): $108.44

Bebidas surtidas Jumex (40 piezas de 237 ml): $298.72

Salmón de agua Tuny Clásico (6 sobres de 75 g c/u): $127.88

Jamón de pavo y cerdo FUD Virginia (1 kg): $152.43

Yoghurt Griego Yoplait (12 piezas de 120 g): $134.01

Almohada Roomi Shoulder Pillow: $1,380.13

Ventilador de mesa Lasko rotativo: $713.03

Detergente líquido MAS Color (10 L): $301.79

Lavatrastes líquido Axion Limón (2.8 L): $101.28

Pasta dental Oral-B 3D-White (4 piezas de 107 ml c/u): $136.06

Shampoo Head & Shoulders Romero Anti-caída (1 L): $162.66

¿Cómo se puede consultar y descargar la cuponera digital?

Para obtener la cuponera digital de Sam’s Club basta con ingresar al sitio web oficial de la tienda.

En el menú principal de navegación se debe seleccionar la sección dedicada a la cuponera, lo que desplegará una ventana interactiva donde es posible visualizar el catálogo completo de promociones, descargarlo y listo, ya está disponible para imprimir.