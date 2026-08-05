WhatsApp mejora sus chats grupales: principales novedades de la aplicación de mensajería Conoce las nuevas actualizaciones de los grupos de WhatsApp (WhatsApp)

WhatsApp ha actualizado algunas funciones de chats grupales, y ahora es posible organizarte de mejor manera. Conoce cuáles son y cómo puedes activarlas en tu celular.

WhatsApp constantemente se encuentra realizando modificaciones en su plataforma para mejorar la experiencia del usuario y, en esta ocasión, se enfocó en los chats grupales.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones de WhatsApp para los chats grupales?

Con la nueva actualización de WhatsApp en los chats grupales, ahora puedes etiquetar a todos los miembros del grupo, crear una nueva conversación a partir de un grupo existente y se han mejorado las encuestas.

Mejores encuestas: Con las nuevas mejoras en las encuestas, ahora es posible tomar decisiones en un grupo de manera más fácil. Una de ellas es que ahora es posible definir una hora de finalización para que se bloquee la votación después de ese tiempo; otra de las actualizaciones es que se pueden ocultar los nombres de los votantes, además de que puedes editar la pregunta hasta 15 minutos después de crearla.

Con las nuevas mejoras en las encuestas, ahora es posible tomar decisiones en un grupo de manera más fácil. Una de ellas es que ahora es posible para que se bloquee la votación después de ese tiempo; otra de las actualizaciones es que se pueden además de que puedes hasta 15 minutos después de crearla. @todos: Esta nueva actualización permitirá alertar a todos los participantes de un chat grupal sobre mensajes importantes y urgentes. Ahora ya no tienes que etiquetar a cada uno de los miembros, sino que, escribiendo @todos, los integrantes recibirán una notificación. Cabe señalar que, en el caso de los grupos de más de 32 personas, la función estará únicamente disponible para los administradores ; por otra parte, si no quieres recibir estas notificaciones, podrás configurar el grupo para silenciarlas .

Esta nueva actualización permitirá a de un chat grupal sobre mensajes importantes y urgentes. Ahora ya no tienes que etiquetar a cada uno de los miembros, sino que, escribiendo @todos, los integrantes recibirán una notificación. Cabe señalar que, en el caso de los grupos de más de 32 personas, la función estará únicamente ; por otra parte, si no quieres recibir estas notificaciones, podrás configurar el grupo para . Crea chats grupales a partir de grupos existentes: Con esta actualización, podrás iniciar una nueva conversación grupal con los miembros de un grupo existente sin que tengas que agregarlos uno por uno. De esta forma podrás iniciar un nuevo tema de conversación, sin necesidad de saturar el grupo principal.

¿Cómo activar las nuevas funciones de WhatsApp en iOS y Android?

Las nuevas actualizaciones de WhatsApp suelen instalarse de manera automática en cada celular, por lo que, si aún no encuentras estas nuevas funciones, probablemente debas actualizar la aplicación desde la App Store o la Play Store, dependiendo del modelo de tu teléfono.