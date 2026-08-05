Skincare para vacaciones: ¿Cuáles son los do’s & dont’s para cuidar tu piel?

Avon El sol, el calor, la humedad, el cloro o el agua de mar pueden cambiar las necesidades de tu piel. (Avon)

Entre el traje de baño, las sandalias, los lentes de sol y los looks que ya imaginaste para cada ocasión, es fácil que la maleta termine llena antes de salir de casa.

Pero si hay algo que no debería quedarse fuera es una rutina de skincare sencilla y bien pensada. La clave no está en llevar más productos, sino en elegir aquellos que realmente ayuden a mantener tu piel protegida, hidratada y luminosa durante todo el viaje.

¿Cuáles son los Do’s para cuidar tu piel?

El sol, el calor, la humedad, el cloro o el agua de mar pueden cambiar las necesidades de tu piel, por lo que una rutina sencilla, pero efectiva, hará toda la diferencia.

Antes de cerrar la maleta, revisa qué productos realmente merecen un lugar. Para ayudarte a elegir solo los esenciales, los expertos de Avon comparten los principales do’s and don’ts para cuidar tu piel durante las vacaciones.

DO: Rutina simple y efectiva

Cuando se trata de skincare para vacaciones, menos suele ser más. Elige productos que cubran lo esencial: limpieza, hidratación y protección. Un limpiador con exfoliación suave, un agua micelar con efecto tónico o una crema hidratante con protector solar pueden simplificar tu rutina sin perder eficacia.

Una crema hidratante ligera es clave para mantener tu piel equilibrada sin saturarla. La crema hidratante Anew C de Avon reúne tres beneficios en un solo producto: ofrece hidratación no grasosa, ayuda a iluminar la piel gracias a la vitamina C e incorpora FPS 50, que protege contra los rayos UVA y UVB. Así, reduces el número de productos que llevas contigo sin sacrificar el cuidado de tu piel.

DO: Protector solar siempre (y reaplicación constante)

No importa si vas a la playa, recorres una ciudad o estás en un road trip: el sol está presente aunque no lo veas. Por eso, el protector solar sigue siendo el paso más importante de cualquier rutina de skincare. Aunque el día esté nublado, los rayos UV continúan presentes. Reaplicarlo cada dos o tres horas, especialmente después de nadar o pasar mucho tiempo al aire libre, es uno de los hábitos que más ayudan a prevenir el daño solar.

DO: Maquillaje ligero, pero estratégico.

Vacaciones es sinónimo de menos esfuerzo, no de cero estilo. Apuesta por una rutina de maquillaje práctica con productos multifuncionales, como un bálsamo con color, máscara de pestañas o fórmulas que combinan maquillaje y skincare, como una base con protector solar o una máscara con sérum.

Además de ahorrar espacio en tu maleta, te permitirán lograr un look fresco y natural con pocos pasos, para disfrutar cada momento sin llevar de más.

¿Cuáles son los Dont’s para cuidar tu piel?

DON’T: Probar productos nuevos justo antes del viaje

Sabemos que antes de salir es tentador estrenar ese producto que llevas semanas queriendo probar, pero las vacaciones no son el mejor momento para experimentar. Ingredientes nuevos o tratamientos intensivos pueden provocar irritación o sensibilidad justo cuando lo único que quieres es disfrutar. Si tu piel ya encontró una rutina que le funciona, lo mejor es mantenerla.

DON’T: Empacar de todo un poco “por si acaso”

Más productos no significan mejor skincare. De hecho, llevar demasiados puede hacer que termines usando menos de lo que realmente necesitas. La clave está en elegir productos versátiles que respondan a las necesidades de tu piel y se adapten a tu destino. Al final, una rutina simple también hace que disfrutar tus vacaciones sea mucho más fácil.

Al final, la mejor rutina de skincare para vacaciones no es la más larga, sino la que realmente puedes mantener todos los días. Elegir productos inteligentes, multifuncionales y que se adapten a tu destino hará que tu piel se mantenga tan radiante como los recuerdos que estás por crear.

Porque viajar ligera no solo significa ahorrar espacio en la maleta; también significa darle a tu piel exactamente lo que necesita. Este verano, empaca menos, elige mejor y disfruta cada momento con la confianza de saber que tu skincare está haciendo el resto.