¿Qué es The Slope? Una atracción y desarrollo hecho para la montaña

The Slope The Slope emerge de la manera en que el terreno se recorre, se habita y se experimenta. (The )

En el corazón de Heber Valley, GVI Architects presenta The Slope: un desarrollo inédito que redefine la experiencia alpina, la cual ofrece una nueva visión dentro del área de diseño.

¿Qué es The Slope, una atracción para la montaña?

Así, The Slope es un destino dentro del destino, concebido como una visión integral de largo plazo donde el diseño emerge del territorio, la hospitalidad se vive con ligereza y la comunidad es el motor de todo lo que sucede.

Los diseñadores The Slope trabajaron en su totalidad: desde dónde iba cada componente hasta la articulación del sistema en conjunto. Desde las primeras etapas, la firma actúa como aliado estratégico, participando en la evaluación del terreno, la viabilidad, el posicionamiento de mercado y la definición del proyecto, asegurando que la arquitectura responda a un propósito claro y construya valor real desde el origen.

Esta visión avanzó a su siguiente fase con el inicio de obra el pasado jueves 2 de abril.

“Nosotros llegamos a entender el paisaje, la comunidad y la visión de nuestros clientes. Cuando hay tanta claridad de visión del lado del cliente, el proceso creativo fluye de una manera distinta: con confianza, con energía y con una dosis genuina de diversión. Fue uno de esos proyectos que te recuerdan por qué haces lo que haces, y que además te sacan una sonrisa en el camino”, dijo la compañia en un comunicado.

Estos son los primeros bocetos de The Slope

The Slope forma parte de la comunidad de Deer Valley de manera orgánica: su proximidad al valle, sus vistas alpinas abiertas, sus paisajes estacionales y una red de senderos naturales que estructuran la vida cotidiana lo convierten en un lugar que pertenece a su entorno antes de ser un proyecto.

Habitar The Slope es dejarse llevar por la montaña, cómo se abren las vistas hacia el horizonte alpino, cómo la luz entra y transforma cada espacio a lo largo del día, cómo cada rincón encuentra su propia intimidad dentro del paisaje.

La montaña organiza, orienta y da sentido. Y en esa lógica natural surge una comunidad pensada para vivirse a fondo, para gozar cada detalle: la textura de los materiales, la caída de la luz a media tarde, la sensación de estar dentro y fuera al mismo tiempo. The Slope es, en su esencia, un lugar que invita a habitar con atención y con placer.

The Slope emerge de la manera en que el terreno se recorre, se habita y se experimenta a lo largo de las estaciones. Esta filosofía define una relación entre arquitectura y montaña que trasciende lo técnico para volverse algo más íntimo: una conversación entre quienes diseñan y el territorio que los recibe.

El lenguaje arquitectónico parte de una convicción: que la calidez y la sofisticación pueden coexistir. Bajo la dirección de GVI Architects, los edificios dialogan entre sí a través de materiales honestos, proporciones contenidas y una sensibilidad profunda por cómo las personas habitan el paisaje. Madera, piedra y texturas naturales anclan el proyecto a su contexto, enriqueciéndose con el paso del tiempo.

La pátina, el terreno en constante evolución y la transitoriedad de las estaciones son capas de diseño que hacen de The Slope un lugar que crece con quienes lo habitan.

GVI Architects ha concebido The Slope de manera que la presencia de la montaña se perciba siempre desde el interior, difuminando el límite entre adentro y afuera y llevando el paisaje a la vida cotidiana.

Árboles majestuosos crecen dentro del lobby, senderos de agua recorren el conjunto y una rampa para deslizarse integrada al edificio principal convierte lo inesperado en el corazón del proyecto.

La vida cotidiana en The Slope

Cada decisión formal en The Slope parte de esa misma lógica: que el arte está en hacer que el diseño y lo natural se vuelvan inseparables. La circulación es experiencia. La diversión es forma. El paisaje se recorre, se habita, se vive de cerca.

Arquitectura, movimiento y placer convergen en un solo sistema donde cada trazo tiene una razón de ser, y esa razón siempre apunta hacia quien lo va a vivir: la familia que comparte una fogata, los que madrugan a hacer fitness con la montaña de fondo, los que se reúnen alrededor de la mesa, y los que simplemente quieren divertirse sin que nada se sienta forzado.

Los espacios compartidos dentro de The Slope son su corazón. Anclado en una plaza central, el conjunto reúne un hotel boutique, Andaz branded residences y townhomes contemporáneos en un tejido vivo donde las familias, los visitantes y los residentes se encuentran con naturalidad.

Senderos que serpentean entre las casas, cuerpos de agua y plazas activas estructuran la vida diaria, fomentando la interacción orgánica y reforzando el sentido de comunidad que es, en última instancia, la razón de ser del proyecto.

En The Slope que comenzó como una pregunta de diseño hoy tiene cimientos. Con el inicio de obra, GVI Architects da forma a un espacio donde la arquitectura responde al entorno y lo reinterpreta, donde cada decisión formal es también una decisión artística. The Slope es evidencia de que el diseño, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias, cambia las reglas del juego.