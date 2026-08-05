La Casa de los Famosos México 2026: ¿qué habitantes se perfilan para salir nominados hoy, 5 de agosto? Conoce a qué hora son las nominaciones en La Casa de los Famosos y quiénes podrían salir en la placa de nominación hoy (La Casa de los Famosos México)

Después de que la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 fuera Mariana Ochoa, esta noche se llevará a cabo la segunda gala de nominación de la temporada; conoce quiénes podrían resultar nominados y en riesgo de eliminación hoy.

Mientras que algunas alianzas han comenzado a formarse en La Casa de los Famosos, también han surgido riñas entre los habitantes, las cuales podrían influir en quién resulta nominado este miércoles 5 de agosto.

¿Quiénes son los habitantes con más riesgo de ser nominados hoy, miércoles 5 de agosto?

En esta semana, Moisés Peñaloza es el habitante de La Casa de los Famosos que tiene inmunidad, tras ganar la prueba del líder, por lo que no puede salir en la placa de nominados de esta noche.

Sin embargo, en redes sociales ya han comenzado a resonar cuáles son los nombres de los habitantes que podrían resultar nominados por sus compañeros.

Entre los principales habitantes que podrían resultar nominados hoy están Yanet García, quien no ha terminado de conectar con sus compañeros; Cynthia Klitbo, debido a que la actriz ha tenido altercados con otros participantes por la comida y limpieza de la casa; y Masad Al-Tamimi, quien también ha sido señalado de no contribuir a las labores de aseo de la casa junto con Brianda Deyanara.

En esta ocasión, la placa de nominados podría tener una mayor cantidad de participantes, debido a que los habitantes tendrán que dar a sus compañeros 3, 2 y un punto.

¿A qué hora son las nominaciones en La casa de los famosos y dónde verlas?

La gala de nominación en La Casa de los Famosos inicia a las 22:00 horas y podrás seguir la transmisión en vivo en ViX y Canal 5.

Recuerda que en ViX podrás ver también la postgala para conocer cómo reaccionan los habitantes tras su nominación, además de seguir la transmisión 24/7.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Si tras conocer a los nominados quieres salvar a tu habitante favorito, estos son los pasos que debes seguir para votar en La Casa de los Famosos México:

Entrar al sitio web de La Casa de los Famosos México.

Buscar la sección de votación cuando esta se abra.

Elegir al habitante que quieras salvar y enviar tu voto.

Recuerda que también podrás votar a través de ViX Premium, si tienes la suscripción, pues ahí contarás con 10 votos al día.