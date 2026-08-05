¿Todos los juegos de la historia de Xbox en la misma consola?: Así podría ser ‘The Helix’ la nueva generación que prepara Microsoft

Project Helix Microsoft pretende apostar por la retrocompatibilidad en su nueva consola.

The Verge, portal especializado en el medio de tecnología y entretenimiento, obtuvo acceso a un memorando de Microsoft; esta información filtrada reveló que el próximo sistema Project Helix pretende ejecutar juegos de todas las generaciones de Xbox, es decir, la compañía buscará integrar una retrocompatibilidad al reunir entregas de PC y cinco generaciones de consolas predeceesoras, ampliando así el ecosistema de la empresa.

Sin embargo, antes de festejar el brillante futuro gamer de Xbox, el documento también detalló que el regreso de los juegos clásicos no depende exclusivamente de Microsoft, no obstante, la compañía se encuentra en el proceso de convencer a las editoras para que trasladen sus títulos antiguos.

¿'Project Helix’ contendrá todos los juegos de Xbox? Así es cómo funcionará la retrocompatibilidad

La posible integración de títulos remotos de Xbox en la nueva consola de la empresa depende de las editoras de videojuegos, ya que es a ellas a quienes está dirigido el documento filtrado por Tom Warren de The Verge. De acuerdo con la información reportada, este memorando es un intento por parte de Microsoft por convencerlas, ofreciéndoles la posibilidad de obtener grandes beneficios.

“¿Por qué ganan las editoriales?“ es el título de una de las secciones del documento, en el que la compañía detalla que la mayor ventaja serán las ganancias obtenidas al vender juegos antiguos como si fueran nuevos; en términos generalees, el memorando es un argumento de venta para poner en marcha la visión de Microsoft para Project Helix.

A su vez, la empresa fue más explícita en proyectos de la Xbox original y la Xbox 360, destacando que los editores tendrán que dar su permiso para cada título, decidir cuánto deben costar y considerar si tales juegos deben incluirse en una suscripción a Xbox Game Pass o si estarán disponibles únicamente para su compra individual.

No obstante, dado que es posible que Helix no tenga unidad de disco —pues Microsoft aún está decidiéndolo—, la función de la retrocompatibilidad en la nueva consola no será igual a “meter un disco de PS4 en tu PS5″ y pulsar el botón de jugar, por lo que la compañía aún enfrentará el arreglo de este detalle para el correcto desarrolo de Project Helix.

Claro, en caso de que logre convencer a las editoras de videojuegos.

Nueva consola Xbox: ¿cuándo será el lanzamiento de Project Helix de Microsoft?

Hasta el momento, la empresa de tecnología no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, sin embargo, los planes apuntan a que la venta de Project Helix arranque entre finales de 2027 y 2028, mientras que los primeros avances para títulos clásicos de esta infraestructura de guardado en la nube podrían comenzar en el año siguiente.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — XBOX (@XBOX) March 5, 2026

Salvo por el memorando filtrado este miércoles 5 de agosto y otros detalles, se cuenta con poca información respecto al desarrollo de la futura consola. No obstante, uno de sus elementos más conocidos es el desarrollo en conjunto con AMD, cuyo propósito es asegurar el rendimiento líder en la industria de la siguiente generación.