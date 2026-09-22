Día del Hobbit Día del Hobbit: ¿Por qué se celebra este 22 de septiembre la especie inventada por Tolkien? (X: @ToIkienverse)

Cada 22 de septiembre, el mundo de la literatura y del mundo geek celebra el Día del Hobbit, una festividad peculiar que rinde homenaje al cumpleaños de los emblemáticos personajes, Bilbo y Frodo Bolsón. Creados por el escritor británico J.R.R. Tolkien en sus obras clásicas El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos, estos simpáticos seres no solo marcaron la historia de la fantasía, sino que también abren las puertas de la Comarca cada año para dar comienzo a la llamada Semana de Tolkien.

A través de sus aventuras, Bilbo y Frodo han dejado grandes enseñanzas de vida: recuerdan el valor de la amistad, la importancia de la lealtad y que cualquiera puede convertirse en héroe sin importar su tamaño.

¿Por qué el 22 de septiembre se celebra el Día del Hobbit?

El 21 de septiembre de 1937 se publicó por primera vez El Hobbit, novela que introdujo a Bilbo Bolsón, quien emprende un viaje inesperado junto al mago Gandalf y una compañía de trece enanos en busca del tesoro resguardado por un aterrador dragón.

Años más tarde, con la llegada de La Comunidad del Anillo en 1954, la popularidad de los hobbits se consolidó de manera masiva. La obra detalla el estilo de vida de estos seres, su amor por la comida, la naturaleza y, de manera muy especial, su gusto por celebrar los cumpleaños. De hecho, el primer capítulo de la historia arranca con la gran fiesta del cumpleaños número 111 de Bilbo y el cumpleaños 33 de Frodo.

Aunque la comunidad de fans de Tolkien ya festejaba el nacimiento de Bilbo en este día, en 1978 se estableció la fecha del 22 de septiembre con el fin de honrar el espíritu de los hobbits, el aprecio por sus costumbres y el gusto por celebrar la vida.

La importancia de la celebración del Día del Hobbit

Además de transmitir valores como la amistad, la valentía y el heroísmo, este día es un recordatorio para disfrutar de los momentos sencillos y placenteros como el gusto culinario y el amor por la belleza de la naturaleza.

Asimismo, aprendemos a dejar de lado los complejos, demostrando que para ser valiente no se requiere fuerza bruta, sino confianza en uno mismo y la capacidad de priorizar aquello que posee un verdadero valor emocional. Se trata de una celebración que trasciende los obsequios materiales, recordando que el regalo más valioso es uno mismo.