Equinoccio de otoño: costumbres espirituales para la renovación, abundancia y fuerza este cierre de año

Equinoccio de Otoño El equinoccio de otoño 2026 sucederá este martes 22 de septiembre a las 18:05 horas de la tarde, hora céntrica de México.

La llegada del otoño en el hemisferio norte no sólo representa el comienzo de la etapa final del año, sino que también —a nivel espiritual— tiene significados más profundos que conectan con la renovación, la abundancia y la fortaleza necesaria para enfrentar los meses restantes, especialmente tras un año plagado de cambios.

En eventos astronómicos de este estilo, las tradiciones espirituales no son un elemento nuevo para las comunidades y personas que profesan creencias ligadas a la naturaleza, tal como sucede con el Solsticio de Invierno, por lo que en esta nota te presentaremos el significado oculto del Equinoccio de otoño, así como algunos actos ceremoniales que podrás llevar a cabo en esta importante fecha para atraer la buena fortuna antes del cierre de año.

Equinoccio de otoño: ¿cuándo y a qué hora será en México?

La fecha específica del equinoccio de otoño no siempre será la misma año con año, tampoco la hora, ya que depende de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

De acuerdo con el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, el equinoccio de otoño 2026 sucederá este martes 22 de septiembre a las 18:05 horas de la tarde, hora céntrica de México.

Este fenómeno astronómico se caracteriza por la alineación exacta del Sol sobre el Ecuador de la Tierra, lo que hace que el día y la noche duren casi lo mismo en todo el planeta, además de ser el evento que marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur.

¿Cuál es el significado espiritual del Equinoccio de otoño?

La palabra equinoccio proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), para “noche igual”, que representa la duración casi igual entre día y noche en todo el mundo.

No obstante, profundizando en la importancia espiritual que se le ha otorgado a este evento astronómico a través de los años, el equinoccio de otoño simboliza el equilibrio perfecto entre luz y oscuridad, representado en la duración estable de su día y noche.

Al tratarse de un fenómeno que arriba en la etapa final del año, sus principales significados son:

Cosecha y gratitud: Tiempo de recoger los frutos sembrados los meses anteriores, agradeciendo al tiempo de cosecha por los logros obtenidos.

Tiempo de recoger los frutos sembrados los meses anteriores, agradeciendo al tiempo de cosecha por los logros obtenidos. El arte de “soltar”: De la misma forma que los árboles liberan sus hojas, la época otoñal invita a las personas a dejar ir hábitos, emociones o relaciones que ya cumplieron su ciclo.

En términos simples, el equinoccio de otoño representa el momento perfecto de introspección, un estado que deja detrás la energía intensa del verano para dar paso a un periodo de reflexión y descanso; al mirar a tu interior, podrás construir el futuro que deseas en tu exterior.

Tradiciones espirituales en el Equinoccio de otoño: ¿cómo puedes celebrar este evento?

Desde la perspectiva espiritual rescatada de culturas antiguas y tradiciones actuales practicadas por creencias como Wicca, existen costumbres que las personas creyentes realizan para celebrar el comienzo del otoño y crear un espacio propicio para la reflexión personal.

La mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo para dejar atrás energías que ya no necesitas, purificar tu entorno y sembrar la semilla de la intención por una renovación en tu vida; entre las costumbres más populares y sencillas de realizar, se encuentran:

Baño de purificación

Dirigido a limpiar las viejas energías que no deseas mantener al comienzo de un nuevo ciclo. Este ritual busca limpiar cuerpo y espíritu para acceder a la renovación.

Los ingredientes son:

2 litros de agua.

Manojo pequeño de ruda.

Manojo pequeño de salvia.

Manojo pequeño de eucalipto.

Manojo pequeño mirra.

Manojo pequeño enebro.

Primero tendrás que hervir el agua y añadir las plantas. Una vez que la infusión esté lista, deberás tomar un baño con ella mojando todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, lo que simbolizará la limpieza de las energías y la apertura a nuevas oportunidades.

Altar de otoño

Simboliza un espacio para realizar peticiones y reflexionar, atrayendo la abundancia y prosperidad durante la estación otoñal. Debido a ello, el altar deberá contar con elementos típicos de la temporada.

Hojas secas.

Frutos de la estaciónm, como manzanas o calabazas.

Vela naranja.

Ceremonia del agua y la luna

Este martes 22 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo el equinoccio de otoño en México, deberás dejar un vaso de agua bajo la luz de la luna y beberlo a la mañana siguiente.

De acuerdo con el significado espiritual, este acto te ayudará a cargar el cuerpo con energías renovadas y a equilibrar las emociones desde el interior.

Ofrenda a la tierra: multiplica tus logros

Deberás acudir a un jardín o parque para colocar semillas o frutas sobre la tierra, como agradecimiento a la naturaleza por su abundancia otorgada a lo largo del año.

Este símbolo de dar y recibir fortalecerá tu conexión con el entorno, incrementando así tus frutos en este nuevo comienzo.