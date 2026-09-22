Martes de Frescura de Walmart 22 de septiembre de 2026: Las mejores ofertas en frutas y verduras

Surtir la despensa cada semana puede convertirse en un verdadero reto para el bolsillo si no se aprovechan las fechas clave de descuento. Para las familias que buscan equilibrar la canasta básica sin arriesgar la calidad de sus alimentos, la jornada de promociones del Martes de Frescura de Walmart representa una oportunidad ideal para estirar la quincena.
Este 22 de septiembre de 2026, la conocida campaña semanal de Walmart despliega una serie de precios rebajados en los pasillos de frutas y verduras, así como en mostrador de carnes y pescados. Si estás planeando la lista del súper para los próximos días, vale la pena revisar detenidamente las categorías con mayor rebaja.
Las promociones estelares en el área de frutas y verduras
El ahorro en la despensa se nota principalmente cuando los productos de mayor consumo bajan de precio. Durante esta jornada, los departamentos de frutas y verduras de temporada concentran varios de los costos más competitivos de la semana, facilitando la compra de insumos frescos para el hogar.
Entre los productos con costo reducido destacan:
Frutas y verduras
- Jitomate Saladet a $27.00 el kilo
- Jugo verde natural Marketside a $79.00 la pieza
- Piña Miel a $37.00 el kilo
- Calabaza de Castilla a $20.00 el kilo
- Pepino a $22.00 el kilo
- Sandía roja a $14.00 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo
- Carne de Res deshebrada SuKarne a $134.00 el empaque de 300 g
- Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo
Recomendaciones para aprovechar los descuentos al máximo
Para sacar el máximo beneficio a las ofertas de Martes de Frescura, conviene seguir algunas pautas sencillas durante la visita a la tienda física o al hacer el pedido en línea:
- Planificar el menú semanal: Revisar la refrigeradora antes de salir ayuda a comprar únicamente lo necesario, evitando el desperdicio de comida
- Comprar por volumen pero con moderación: Aunque los precios resulten atractivos, lo ideal es adquirir productos en el punto exacto de maduración según el día en que se vayan a consumir
- Aprovechar las ofertas en línea: Muchas veces, al hacer compras en línea encontrarás promociones adicionales o facilidades de entrega a domicilio que optimizan tanto el tiempo como el dinero