Palomera y vasos de Harry Potter en Cinépolis: filtran precios y fechas de venta para los coleccionables que habría en funciones del 25 aniversario

Harry Potter y la Piedra Filosofal Cinépolis Los coleccionables están diseñados para honrar el primer vistazo de Hogwarts en el cine.

La escritora, productora y activista británica, J.K. Rowling, cambió el mundo de la literatura y el cine al dar vida a una de las historias de magia más famosas de todos los tiempos: Harry Potter, cuyo impacto persiste tras casi tres décadas desde la publicación del libro uno y un próximo aniversario 25 de su primera entrega en la pantalla grande.

Debido a este evento, Cinépolis anunció el regreso de Harry Potter y la Piedra Filosofal a sus salas de cine en México, no sólo eso, sino que existe la posibilidad de que produzcan coleccionables edición especial para las funciones programadas, los cuales ya se han filtrado en redes sociales y ganado inmediata atención entre el público, puesto que evocan la magia de la película que introdujo Hogwarts por primera vez al mundo muggle.

25 Aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal: ¿cuáles serán los vasos y palomeras coleccionables de Cinépolis?

La estrategia de venta en dulcerías de Cinépolis, o Cinemex, ha evolucionado desde los grandes estrenos de Marvel Studios, cuando las cadenas de cine emprendieron palomeras y vasos temáticos que rindieran homenaje a las populares producciones exhibidas. Sin embargo, Cinépolis da un paso más avanzao en la carrera al lanzar coleccionables para un estreno de aniversario, y es que no se trata de cualquier celebración, sino de un medio siglo de Harry Potter en el cine, ya que La Piedra Filosofal cumple 25 años desde su estreno en 2001.

De acuerdo con filtraciones de cuentas especializadas en el mercado de coleccionables, los vasos temáticos y la palomera edición especial que Cinépolis venderá para el reestreno de la mágica película, están diseñados para honrar el primer vistazo de Hogwarts en el cine.

Esta es la palomera y los vasos coleccionables del 25 aniversario de harrypotter que vendera cinépolis #harrypotter #popcornbucket pic.twitter.com/3tQspLyYQp — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) August 5, 2026

Para empezar, lo vasos contarán con cuatro diseños diferentes, ya que cada uno de ellos representará una casa de la escuela de magia y hechicería:

Gryffindor: Rojo y dorado.

Rojo y dorado. Slytherin: Verde y plateado.

Verde y plateado. Ravenclaw: Azul y plateado.

Azul y plateado. Hufflepuff: Amarillo y negro.

Los cuatro vasos tienen el diseño del uniforme de Hogwarts, sin embargo, los colores de la bufanda cambian respecto a la casa que solicites en tu compra.

Por otra parte, la palomera coleccionable representará a uno de los símbolos más emblemáticos de la primera película: el Sombrero Seleccionador, un objeto mágico y antiguo de Hogwarts que, al leer las mejores cualidades del mago o bruja, decide su casa por los siguientes siete años.

Esta palomera, cuyo Sombrero Seleccionador se ubica sobre cuatro libros del color de cada casa; para colocar las palomas, deberás tirar del sombrero hacia arriba ¡y listo! Una comida mágica para acompañar tu viaje nostálgico a Hogwarts.

Coleccionables de Harry Potter en Cinépolis: precios y fechas de venta de los vasos y palomera por el 25 Aniversario

Al tratarse de un aniversario, cuyas funciones serán reducidas en comparación a las grandes producciones del presente, las fuentes cercanas a Cinépolis confirmaron que la venta de los coleccionables iniciará dos semanas antes a la proyección de Harry Potter y la Piedra Filosofal, programada para el 27 de agosto de 2026, e incluso contará con una preventa para Club Cinépolis.

12 de agosto: Preventa de vasos temáticos y palomera de Harry Potter para miembros nivel Fanático y Súper Fanático .

Preventa de vasos temáticos y palomera de Harry Potter para miembros nivel . 13 de agosto: Venta general en las sucursales correspondientes.

En cuanto a los precios, las cuentas especializadas adelantaron que la palomera del Sombrero Seleccionador tendrá un precio de $859 pesos (palomas incluidas), mientras que cada uno de los vasos costará $365 pesos; éstos también incluirán la bebida de preferencia.