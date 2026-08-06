Ofertas Soriana Híper del 6 al 12 de agosto de 2026: promociones en despensa, limpieza y más

Soriana Híper lanzó una nueva campaña de ofertas vigente del 6 al 12 de agosto de 2026, con descuentos en distintas categorías que van desde frutas y verduras hasta artículos de limpieza, despensa, higiene personal y productos para el hogar.
Las ofertas semanales de supermercados como Soriana permiten identificar productos con descuentos temporales y así comprar de manera inteligente sin gastar más de lo necesario. Por ello, te dejamos el listado completo de ofertas en frutas, verduras, y otros artículos para el hogar.
¿Cuáles son las ofertas Soriana Híper del 6 al 12 de agosto?
Abarrotes, Alimentos y Bebidas
- Pechuga de pavo San Rafael Balance 250 g: $89.90
- Yoghurt bebible fresa y mix Yoplait 6 pack 1.32 kg cada uno: 2 por $49.90
- Cereal Froot Loops 380 g o cereal Extra 420 g Kellogg’s: 2 por $125.00
- Leche UHT entera o deslactosada Lala 4 pack 1 L cada uno: $121.90
- Jugos Jumex 960 ml: 2 por $49.90
- Pan Bimbo artesano 567 g o multigrano 610 g cada uno: $49.90
- Aceites Valley Foods soya 800 ml: $31.90
- Elote en grano Valley Foods 400 g: $14.90
- Café Liofilizado Valley Foods 180 g: $135.00
- Tortilla de harina Valley Foods 500 g: $31.90
- Aceite comestible vegetal 1-2-3 2.3 de 1 L: $34.90 con 50 puntos Soriana YA
- Arroz Verde Valle 750 g: $21.90 con 30 puntos Soriana YA
- Arroz extra Precíssimo 900 g: $13.90
- Frijol pinto o negro Precíssimo 900 g cada uno: $21.90
- Frijol pinto Verde Valle 900 g: $35.90
- Galleta Príncipe chocolate Marinela 315 g: $35.00
- Pastas Barilla 800 g cada una: $32.90
- Galletas Chokis Gamesa 266 g: $34.90
- Sustituto crema Coffee Mate líquido avellana o vainilla 769 g cada uno: $59.90
- Saborizante polvo chocolate Nesquik 357 g: $46.90
- Mayonesa McCormick con jugo de limones 507 g: $57.90
- Consomate de pollo con tomate 12 cubos: $19.90
- Café soluble Nescafé clásico 300 g: $174.90
- Café tostado Mexicano 100% puro 400 g: $139.90
- Frijoles bayos o negros La Sierra pouch 220 g cada uno: $9.90
- Atún agua o aceite Dolores 140 g cada uno: $20.90
- Bebida Powerade 1 L: 2 por $54.90
- Cereales Precíssimo 400 g cada uno: $30.00
- Cereal Corn Pops 450 g o Choco Zucaritas 580 g Kellogg’s: 2 por $125.00
- Papas Valley Foods bote 155 g cada uno: $49.50
- Agua natural 28 pack Valley Foods: $91.90
- Galletas Saladitas Gamesa 330 g: $36.90
- Tostada ondulada Milpa Real 360 g: $39.90
- Refresco Coca-Cola 2.75 L (solo para Valle de México): $46.90
- Cuernitos rebanados Tía Rosa 4 piezas: $35.00
- Botanas Ruffles sal o queso 120 g cada una: $34.90
- Harina para hot cakes tradicional Gamesa 800 g: $24.90 con 100 puntos Soriana YA
- Galletas Marías Gamesa 510 g: $36.90 con 50 puntos Soriana YA
- Galletas Marías Doradas Gamesa 456 g: $39.90 con 50 puntos Soriana YA
- Paquete Ahorres: Compra 2 botanas Sabritas (160 a 239 g) y llévate gratis 1 refresco Pepsi regular o sabores 2 L
- Paquete Ahorres: Compra 2 refrescos Coca-Cola 3 L y llévate gratis 1 papas Valley Foods 155 a 240 g
- Queso manchego rebanado Precíssimo 280 g: $21.90
- Queso manchego La Villita a granel 250 g: $61.90
- Queso crema Philadelphia 200 g: $45.90
- Queso Oaxaca La Villita 400 g: $74.90
- Queso mozzarella rallado La Villita 600 g: $129.90
- Queso panela multipack La Villita 360 g: $62.90
- Queso americano Valley Foods 280 g: $45.90
- Queso crema Valley Foods 190 g: $34.90
- Jamón de pierna horneado especial Fud a granel 250 g: $36.50
- Margarina con o sin sal Primavera 400 g cada una: $64.90
- Pechuga de pavo Fud 250 g: $72.90
- Jamón virginia de pavo Fud 450 g: $74.90
- Papa congelada corte recto Valley Foods 1 kg: $64.90
- Salchicha de pavo hot dog Zwan 500 g: $41.90
- Salchicha para asar Chimex 800 g: $64.90
- Salchicha hot dog pavo San Rafael 500 g: $55.90
- Salchicha pavo San Rafael 500 g: $49.90
- Helado napolitano Valley Foods Fresh 4.25 L: $178.90
- Cocido rebanado Chimex 396 g: $29.90
- Helados básicos Nestlé 1 L cada uno: $59.90
- Flan Danette 600 g: $41.90
- Yoghurt batido griego natural o sin azúcar Yoplait 1 kg cada uno: $89.90
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods 6 pack 1 L cada una: $144.00
Vinos, Licores y Cervezas
- Tequila Don Julio 70 de 700 ml: $739.90
- Whisky Buchanan’s 12 años 750 ml: $659.90
- Ron Bacardí blanco 980 ml: $248.90
- Brandy Torres 10 de 700 ml: $299.00
- Vino lambrusco Riunite 750 ml: $119.00
- Cerveza Michelob Ultra lata 6 pack 355 ml: $99.00
- Cerveza Royal Dutch 250 ml: 6 por $48.00
- 12 pack cerveza en lata Tecate, Modelo Especial, Indio o XX Lager cada uno: $119.90 con 300 puntos Soriana YA
Limpieza, Hogar y Cuidado Personal
- Detergente en polvo Ariel regular 4.5 kg: $167.90
- Papel higiénico Quality Day 30+10 rollos 250 hojas dobles: $189.90
- Papel aluminio Valley Foods 10 m: $45.00
- Vaso térmico #10 Valley Foods 50 piezas: $46.90
- Charola térmica #855 Valley Foods 50 piezas: $35.00
- Detergente líquido Quality Day 7 L cada uno: $169.90
- Detergente líquido biológico Foca 3.785 L: $123.90
- Servilleta Pétalo 420 piezas: $46.90
- Servilleta blanca Precíssimo 350 hojas: $31.90
- Toalla papel absortec Quality Day 240 hojas dobles: $22.90
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo 16 rollos 234 hojas dobles: $65.90
- Suavizantes Downy 2.8 L cada uno: $84.90
- Lavatrastes líquido Salvo Limón 1400 ml: $69.90
- Limpiador multiusos Pinol 1 L: $27.90
- Blanqueador Clorox regular 5.8 L: $59.90
- Limpiador Fabuloso 2 L cada uno: $52.90
- Lavatrastes líquido Quality Day 750 ml: $27.90
- Papel higiénico Regio luxury almond 18 rollos 205 hojas dobles: $124.90
- Servitoalla Pétalo jumbo 1 rollo 230 hojas: $25.90
- Fibra esponja grande Scotch Brite 8x12 cm 1 pieza: $32.90
- Papel aluminio Precíssimo 7 m x 30 cm: $24.00
- Insecticida aerosol Raid casa y jardín 400 ml: $79.90
- Tinte Nutrisse: 2 por $109.00
- Tratamientos capilares NutriBela 300 g cada uno: 20% en dinero electrónico
- Protector solar FPS50+ L’Oréal UV Defender 40 g: 30% de descuento
- Perfumería The HoneyKeeper o Huggies: Compra 1 y llévate el 2do al 50% de descuento
- Jabón dermolimpiador Neutro Balance 4 pack 120 g cada uno: $72.00
- Crema dental Colgate Triple Acción 2 pack 115 ml: $48.90
- Jabón Blumen pouch 1050 ml cada uno: $48.90
- Máquina y cartucho Gillette Mach3 o Venus Breeze 2 piezas: 2 por $249.00
- Shampoo o acondicionador Anne Rothshield 700 ml cada uno: $109.00
- Desodorantes en aerosol Rexona regulares 90 g: 2 por $99.00
- Shampoo Optims 700 ml: $61.90
- Desodorantes en aerosol Old Spice regulares de 93 g a 96 g: 2 por $104.00
- Desodorantes Old Spice barra 85 g: 2 por $104.90
- Agua micelar Garnier 400 ml: 2 por $259.90
- Gloss Maybelline Super Stay Matte Ink: 2 por $319.90
- Labial Super Lustrous: 2 por $259.90
- Crema corporal Nivea 400 ml: 2 por $124.90
- Pañal Bbtips etapa 4 a 6 de 40 piezas cada uno: $214.90
- Pañal Baby Essentials etapa 3 a 7 cada uno: $144.90
- Toallitas Baby Essentials 100 piezas cada una: $34.90
- Papillas Gerber etapa 3: 2 por $35.90
- Fórmula NAN etapa 3 Optipro 800 g: $159.00 con 200 puntos Soriana YA
Mascotas
- Alimento seco para perro Dog Chow raza mediana grande 15 kg: $659.00
- Alimento seco para perro Campeón adulto carne 18 kg: $639.90
- Alimento húmedo para perro Pedigree pouch 85 g: 7 por $65.90
- Arena para gato esferas Trainer’s Choice 5 kg: $63.90
- Alimento seco para gato Cat Chow 1.5 kg cada uno: $129.90
Electrónica, Hogar y Regreso a Clases
- Pantalla LG 75″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (Mod. 75UA8000PSB): $11,990.00 (18 MSI de $666.11, te regala 1,498 puntos)
- Pantalla VIOS 50″ Smart UHD (Mod. VI-50T232 o VI-50T231): $4,990.00 c/u (18 MSI de $277.22, te regala 624 puntos)
- Refrigerador duplex 17p³ Inverter Midea (Mod. MDRS619FGM46): $12,490.00 (18 MSI de $693.89, te regala 1,561 puntos)
- Refrigerador automático 15p³ Inverter Midea (Mod. MDRT580MTM46D): $9,990.00 (18 MSI de $555.00, te regala 1,249 puntos)
- Microondas 1.1 pies Oster color acero inoxidable: $1,990.00 (6 MSI de $331.67, te regala 249 puntos)
- Todos los electrodomésticos Oster (excepto microondas): 25% de descuento
- Todas las albercas e inflables acuáticos Bestway: 30% de descuento
- Batería aluminio color rojo 26 piezas Ekco: $1,499.00
- Maletas Richmount: 20″ $749.00 / 28″ $999.00 (te regala 125 puntos)
- Lanzador de agua Orilat cada uno: $29.00
- Pistola de agua portátil de Stitch o Toy Story: $29.00
- Juego de playa de 7 piezas Toy Story: $99.00
- Combo hielera Coleman 60/16 gal: $1,999.00 (6 MSI de $333.17, te regala 250 puntos)
- Hielera 76 latas/45.4 L Coleman (cranberry o sapphire): $1,139.00
- Sartén 30 cm Ekco cada uno: $199.00
- Sartén 24 cm Ekco cada uno: $149.00
- Sartén 20 cm Ekco cada uno: $129.00
- Traje de baño Basic Concepts neón con protección UPF 50+ (Dama: $179.00 / Niña: $149.00 / Bebé: $129.00)
- Traje de baño Basic Concepts con pretina elástica y protección UPF 50+ (Caballero: $179.00 / Niño: $149.00 / Bebé: $129.00)
- Artículos escolares básicos: desde $9.90, $14.90, $19.90, $29.00
- Lonchera con botella de 500 ml Toy Story 5: $189.00
- Mochilas Buzz Lightyear Space Buzz varios modelos: $599.00 c/u
- Mochilas Coolcapital: desde $499.00 c/u
- Cuaderno profesional espiral sencillo con 90 hojas Back 2 School: $16.90 c/u
- Playeras Disney varios modelos (Niña/Niño): $149.00 c/u
- Blusa / camisa escolar tallas 4-18: $59.00 c/u
- Pantalón escolar infantil tallas 4-10: $129.00
- Playera polo niño o niña tallas 4-18: $89.00
- Falda escolar infantil tallas 4-10: $99.00
- 5 pack de tin o calceta corta Wilson unitalla: $99.00 c/u
- Impresora WiFi Epson EcoTank Mod. L1250: $2,990.00 (18 MSI de $166.11, te regala 374 puntos)
- Laptop HP Pentium Silver + funda Mod. 14-DQ0522LA (128 GB almacenamiento / 8 GB RAM): $6,990.00 (18 MSI de $388.33, te regala 874 puntos)
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Cinco consejos para aprovechar mejor las ofertas del supermercado
Más allá de los descuentos anunciados, expertos en economía familiar recomiendan seguir algunas estrategias para obtener un mayor beneficio durante las compras:
1. Elabora una lista
Definir previamente qué productos necesitas disminuye las compras impulsivas.
2. Compara precios
Antes de acudir a una tienda, revisa los catálogos digitales de diferentes supermercados para identificar dónde se encuentran los mejores descuentos.
3. Aprovecha únicamente productos que realmente utilizarás
No todas las promociones representan un ahorro si se compran artículos que permanecerán almacenados durante meses o terminarán desperdiciándose.
4. Verifica la vigencia
Las promociones tienen fechas específicas, por lo que es importante confirmar el periodo de validez antes de realizar la compra.
5. Revisa promociones bancarias
En algunas campañas existen descuentos adicionales o bonificaciones al pagar con determinadas tarjetas bancarias, monederos electrónicos o programas de recompensas.