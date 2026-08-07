Así funciona Ask Maps, la nueva función de Google para buscar lugares con IA: ¿Ya está disponible en México?

Ask Maps Google Maps extiende su nueva función de búsqueda en más de 150 países.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial continúa siendo el punto principal de interés de Google, una inversión que se ha visto reflejada una vez más en Ask Maps, una nueva función de búsqueda digital que pretende evolucionar la experiencia de los usuarios y usuarias que ya utilizan Google Maps para el hallazgo de establecimientos y destinos de entretenimiento, pues este motor de búsqueda —en colaboración con la IA Gemini— podrá responder a consultas más específicas y responder a ellas.

Por ejemplo, en caso de que desees visitar un “café temático para celebrar un cumpleaños”, pero no conoces ninguno, Ask Maps acatará tu solicitud y, filtrando reseñas e información de lugares que encajen con la descripción, te desplegará las opciones adecuadas. Este ejercicio puede funcionar con cualquier idea: “tienda de ropa vintage, cafetería tranquila para trabajar, restaurante de sushi económico y rico”, ¡tu lugar perfecto al alcance de una breve descripción!

La función fue liberada para Estados Unidos en marzo de este año, sin embargo, Google anunció que Ask Maps comenzará a extenderse a más de 150 países a partir de este agosto, incluyendo México, Brasil, Japón y Canadá.

Ask Maps: ¿cuáles son las herramientas disponibles en la nueva función de Google?

La compañía ha catalogado a esta nueva función como “la actualización de Google Maps más importante en una década”, por lo que se ha convertido en la principal herramienta a evolucionar en los últimos meses.

De acuerdo con el anuncio en redes sociales, Google ha implementado la ampliación de disponibilidad a más de 150 países de habla inglés, sin embargo, también iniciaron la expansión a territorios como México, Japón e Indonesia, con el propósito de evolucionar el funcionamiento de Ask Maps rumbo a un crecimiento de escala mundial.

Esta actualización no sólo extenderá la herramienta fuera de Estados Unidos, sino que integró nuevas funciones que agilizan la experiencia del usuario y usuaria al evolucionar la respuesta de solicitudes en la ejecución de las mismas.

Ask Maps is getting an upgrade. 🔍✨



Now powered by agentic capabilities, real-time information, and Personal Intelligence, Ask Maps is transforming how you plan and move through the world. pic.twitter.com/XadDCw44uu — Google Maps (@googlemaps) August 6, 2026

Dicha herramienta es conocida como agentic, modo en el que la Inteligencia Artificial puede realizar acciones además de responder preguntas; algunos ejemplos son:

Búsqueda y reserva de hoteles.

Comparación de precios para eventos.

Compra de boletos.

Ordenar comida directamente desde Google Maps.

¡No sólo eso! Ask Maps también se expande al transporte en tiempo real, ya que podrá informar al usuario o usuaria sobre retrasos y condiciones actualizadas al minuto para cualquier medio de transporte público.

Sin embargo, para mantener la adecuada función de esta herramienta, Google también solicita a sus clientes compartir sus opiniones y sugerir ediciones respecto a la información de lugares, de manera que Ask Maps pueda ejecutar su tarea de referencias al día.

¿Cuándo estará disponible Ask Maps de Google en México?

Dado que la actualización se extendió a otros territorios fuera de Estados Unidos, como Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, Japón y México, y a más de 150 países y territorios en inglés, es posible que Ask Maps comience a ser funcional en México durante este agosto; no obstante, Google no detalló una fecha específica.

La compañía busca imponerse al frente en la carrera de la Inteligencia Artificial con esta nueva función, ya que aprovecha el uso masivo de Google Maps para integrar la herramienta actualizada en decisiones cotidianas, tales como la movilidad, el consumo, entretenimiento y comercio local.