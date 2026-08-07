Nintendo Switch 2 subirá de precio en México: ¿Cuál será el nuevo costo de la consola y a partir de cuándo?

Nintendo Switch 2 Consola subirá de precio en México. (Pexels)

La consola de videojuegos Nintendo Switch 2 aumentará de precio a partir de septiembre. Descubre a qué se debe el cambio y cuánto te costará obtenerla.

¿Cuánto subirá el precio de la Nintendo Switch 2?

Nintendo anunció en un comunicado el aumento en el precio de la Nintendo Switch 2. Indicó que este “responde a diversos cambios en las condiciones del mercado, los cuales se espera que se extiendan a mediano y largo plazo”.

“No tomamos decisiones de este tipo a la ligera y hemos trabajado arduamente para mantener los precios estables durante el mayor tiempo posible. Entendemos que los cambios de precio pueden resultar difíciles para nuestros consumidores y agradecemos profundamente el constante entusiasmo de nuestros fans por los productos y experiencias de Nintendo”, comentó la compañía japonesa sobre el ajuste que será efectivo a partir del próximo 1 de septiembre.

El nuevo precio será de $13,999 pesos, un aumento de $400 pesos con respecto al actual costo de $13,599 pesos. La consola también elevará su precio de venta en Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que no sólo afectará al mercado mexicano. En cuanto a la primera versión de la Nintendo Switch, la compañía afirmó no tendrá cambios en su valor.

¿A qué se debe aumento de precio de la Nintendo Switch 2?

Aunque no lo menciona así el comunicado, el alza de precio posiblemente se debe a una crisis global de almacenamiento causada por la Inteligencia Artificial. Esta ha resultado en un aumento en el costo de varios productos del sector tecnológico, incluidos celulares, computadoras y consolas de videojuegos pertenecientes a competidores de Nintendo.

Afortunadamente, la compañía anunció la fecha para que el aumento se vea reflejado con días de anticipación, por lo que todavía cuentas con tiempo de adquirirla a su precio actual o incluso más barato con ofertas en plataformas de comercio electrónico o descuentos en tienda.