¡Las Guerreras del K-Pop llegan a McDonald’s México! Fechas, precios y cómo conseguir los menús temáticos de Huntrix y Saja Boys

Menús de las Guerreras del Kpop McDonald’s México finalmente dará la bienvenida a los menús temáticos de K-Pop Demon Hunters.

¡La espera ha terminado! Los menús temáticos de HUNTR/X y los Saja Boys han llegado a McDonald’s México, un evento promocional que pretende llevar la “guerra por los fans” al mundo real, expandiéndose finalmente al terreno mexicano después de meses de su lanzamiento en Estados Unidos.

Estos populares grupos ficticios de pop coreano pertenecen al éxito de Netflix, K-Pop Demon Hunters (Las Guerreras del K-Pop, en su traducción a Latinoamérica), película animada que conquistó a la audiencia internacional tras su estreno el año pasado, así como reclamó dos Premios Oscar y un Globo de Oro; actualmente, la plataforma de streaming ha confirmado una secuela que se encuentra en desarrollo.

Los menús de K-Pop Demon Hunters llegan a McDonald’s México: ¿cuándo y en qué sucursales estarán disponibles?

La colaboración entre McDonald’s y Netflix convirtió a la transnacional de comida rápida en el próximo escenario entre la pelea de los Saja Boys y HUNTR/X para definir qué grupo de kpop conquistará a los fanáticos y fanáticas, definiendo así el destino del mundo: ¿será conquistado por los demonios roba almas o, una vez más, las guerreras salvarán a la humanidad?

Meses atrás, la cadena de comida rápida puso en marcha su promocional de K-Pop Demon Hunters en Estados Unidos, Australia y Canadá, obteniendo un gran éxito entre el público fanático. Ahora, esta promoción finalmente llega a México, ofreciendo los mismos menús temáticos que consquistaron a miles de clientes —y fans de la película— en países extranjeros.

De acuerdo con el anuncio liberado por McDonald’s México esta semana, ‘The Huntrix Meal’ y ‘The Saja Boys Breakfast Meal’ llegarán a las sucursales del país a partir del lunes 10 de agosto, ¡a tan sólo días, así que no olvides colocar tu recordatorio!

A pesar de que la transnacional no anunció hasta qué fecha estará disponible, es probable que abarque la duración de un mes o poco más, similar a ediciones anteriores de menús temáticos. De la misma forma, los menús estarán a la venta en todas las sucursales de la República Mexicana.

¿Cuál es el precio y qué contienen los menús de las Guerreras del K-Pop en McDonald’s México?

Los menús estarán divididos en Saja Boys y HUNTR/X, cada uno de ellos creado para resaltar la personalidad de ambos grupos, además de que contendrán las famosas photocards, recurrentes en las fanbases del k-pop real.

A diferencia de la promoción en Estados Unidos, el menú de los Saja Boys no será un desayuno, sin embargo, su cajita feliz sí estará adaptada a la esencia de la boy-band demoníaca.

La comida de los Saja Boys tendrá un costo de $219 pesos e incluirá lo siguiente:

Hamburguesa Cuarto de Libra: Acompañada del sobre de salsa picante Spicy Saja —inspirada en el fuego de Gwi-Ma .

Acompañada del sobre de salsa picante —inspirada en el fuego de . Papas medianas .

. Sobre de photocards .

. Bebida Boba.

Mientras que el menú temático de las guerreras HUNTR/X, de $199 pesos, contendrá:

10 Nuggets .

. Papas fritas medianas .

. Sobre de photocards .

. Bebida Boba.

En la compra de cualquiera de los menús, podrás solicitar el tipo de salsa que desees: Hunter o Demon; la primera de ellas combina notas de chile, ajo y pimienta con el picante justo, inspirada en las personalidades feroces, pero divertidas, de las guerreras, mientras que la Demon es de mostaza intensa, picante y ácida, de color morado, igual que los patrones de los demonios.

Finalmente, McDonald’s México confirmó la venta del Derpy Sundae con perlas de Mora Azul, inspirado en el tigre sobrenatural de la película.