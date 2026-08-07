Resultados Lotería Nacional viernes 7 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2893

Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional Este viernes 7 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional de este viernes 7 de agosto de 2026 concentró la atención de de miles de personas que compraron su cachito y que están pendientes del anunció de los números ganadores, que fueron anunciados por los tradicionales niños gritones.

Esta edición estuvo dedicada a las leyendas del futbol, haciendo un homenaje a Jorge Campos, unos de los grandes ídolos del futbol mexicano.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional pudo seguirse mediante una transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución, en donde se anunció que el premio mayor se lo llevó el 03861.

La grabación completa de la transmisión permanece disponible en las plataformas oficiales, por lo que los jugadores tienen la posibilidad de volver a consultar el desarrollo del sorteo y comprobar los resultados. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores del Sorteo Superior 7 de agosto Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2893 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2893 comenzó a las 20:00 horas, dentro del horario establecido habitualmente por la Lotería Nacional para esta edición.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2893?

El premio mayor del Sorteo Superior 2893 fue de 17 millones de pesos, cantidad que se distribuye en dos series. Bajo esta mecánica, el monto total está asociado a las dos series del número ganador, mientras que cada una representa la mitad del premio.

El precio de cada cachito fue de 40 pesos, una modalidad que permite participar de manera individual en este sorteo de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2893 de la Lotería Nacional?

Los participantes pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2893 a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional. Una de las alternativas disponibles es utilizar el portal digital de la institución, donde se puede introducir el número del boleto para comprobar si resultó premiado.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en distintas partes del país.