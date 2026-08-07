Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4249: resultados del sorteo del viernes 6 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 7 de agosto (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4249 se llevó a cabo este viernes 7 de agosto con una bolsa millonaria que despertó mucha expectativa entre los participantes, quienes están pendientes de los resultados y el anuncio de los números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4249?

La bolsa acumulada del Melate 4249 alcanzó los 204 millones de pesos. Este monto fue creciendo a partir de sorteos anteriores en los que no se registró un ganador del premio mayor, elevando con ello el atractivo de la nueva edición.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4249

El Melate 4249 se transmitió en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Una vez terminada, el video queda disponible para consulta, por lo que también puede utilizarse para revisar nuevamente las combinaciones ganadoras que fueron anunciadas durante el evento. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 7 de agosto

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4249?

El horario señalado para el sorteo fue a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento del Melate parte de la elección de números por parte de cada participante. El jugador puede seleccionar entre seis y diez números de un conjunto formado por 56 opciones.

Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional. Esta mecánica permite establecer las distintas categorías de premios de acuerdo con las coincidencias obtenidas por cada boleto.

La participación también puede extenderse a Revancha y Revanchita, modalidades que pueden adquirirse junto con el juego principal.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4249?

Los resultados oficiales del Melate 4249 pueden consultarse a través de los canales institucionales de la Lotería Nacional, además de los establecimientos autorizados para la comercialización de los boletos.

La consulta también puede realizarse mediante la herramienta digital de verificación, que permite introducir la combinación registrada en el boleto para comprobar si obtuvo algún premio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Si el jugador decide agregar Revancha, debe pagar 10 pesos adicionales, mientras que la incorporación de Revanchita representa un costo extra de 5 pesos.