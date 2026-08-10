Eclipse solar del 12 de agosto: mitos y realidades del fenómeno astronómico Conoce dónde y a qué hora podrás ver el próximo eclipse solar, así como algunos mitos y realidades (Unsplash)

El eclipse solar, uno de los eventos astronómicos más emocionantes del año, está a punto de suceder en agosto, por lo que aquí te compartimos dónde, a qué hora y cómo verlo, así como algunos mitos relacionados con este evento.

El próximo miércoles 12 de agosto se podrá observar un eclipse solar total, en donde la Luna cubrirá por algunos minutos al Sol, provocando que el cielo se oscurezca por un breve momento.

Mito vs. Realidad: Los mitos más populares sobre los eclipses solares

El eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos que despierta mayor interés entre las personas y en el que, a su vez, surgen un sinfín de teorías sobre lo que puede provocar o no; por lo que aquí te compartimos cuáles son algunos de los mitos más populares.

El eclipse solar afecta a las embarazadas: Una de las creencias más populares alrededor del mundo es que los eclipses pueden provocar alguna malformación en los bebés durante el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia científica que compruebe este mito.

Una de las creencias más populares alrededor del mundo es que los eclipses pueden provocar alguna malformación en los bebés durante el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia científica que compruebe este mito. Plantar flores durante el eclipse hará que crezcan más bonitas: Esta creencia está mayormente popularizada en Italia; sin embargo, tampoco se ha demostrado una relación entre los eclipses y la mejora en el crecimiento de las plantas.

Esta creencia está mayormente popularizada en Italia; sin embargo, tampoco se ha demostrado una relación entre los eclipses y la mejora en el crecimiento de las plantas. Los eclipses auguran desastres: Otro mito popular en diferentes partes del mundo es que un eclipse causa o presagia algún desastre natural. No obstante, este hecho tampoco ha sido probado. Al contrario, en una investigación hecha por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas se estudiaron los registros de eclipses y sismos y no se encontró alguna relación.

¿Dónde, a qué hora y cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en México?

El eclipse solar de este 12 de agosto podrá ser visto en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y el norte de España, mientras que de manera parcial se podrá observar en algunas zonas del resto de Europa y el norte de África.

Por lo que en México no será visible el eclipse solar del 12 de agosto. Sin embargo, si lo quieres ver, la NASA estará realizando una transmisión en vivo para que puedas observar este fenómeno astronómico.

La transmisión comenzará a las 11:15 horas (tiempo del centro de México) y el eclipse solar estará alcanzando su punto máximo global cerca de las 12:30 horas.