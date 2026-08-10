Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 11 y 12 de agosto

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Walmart y Chedraui inician otra semana con descuentos este 11 y 12 de agosto. Las ofertas del Martes de Frescura y Martimiércoles abarcan frutas y verduras, productos con precios especiales.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

La tuna blanca registra $49.00 por kilo en el Martes de Frescura y $58.90 en Martimiércoles. En nopal limpio, la cadena estadounidense marca $29.00 por kilo, mientras que la mexicana $32.50.

La sandía roja mantiene una brecha considerable con $12.90 por kilo en Walmart frente a $22.90 en la competencia. El mango Manila se encuentra en $42.00 en Walmart y $49.90 en Chedraui.

En naranja, la diferencia se amplía a favor de la cadena mexicana, que ofrece el kilo en $29.90, mientras Walmart registra $44.00. La papaya Maradol mantiene precios cercanos con $40.00 por kilo en ambas cadenas.

La guayaba también resulta más económica en Chedraui con $54.90 por kilo frente a $64.00 en Walmart. La manzana verde registra $40.00 por kilo en Walmart y $44.50 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

La jornada comienza con una diferencia favorable para la cadena estadounidense en el jitomate saladet, disponible en $15.00 por kilo, mientras Chedraui lo coloca en $19.90. En aguacate Hass ocurre lo contrario, con $59.00 por kilo frente a $49.00 en el Martimiércoles.

El pepino presenta una de las diferencias más amplias dentro de esta categoría. En el Martes de frescura cuesta $29.90 por kilo, mientras Chedraui lo ofrece en $18.90. El melón chino también tiene un precio menor en la cadena mexicana, con $29.90 por kilo frente a $34.00.

En verduras, el precio de la cebolla blanca presenta una diferencia en ambas cadenas de autoservicio. Walmart la ofrece en $62.00 por kilo, mientras Chedraui establece el precio en $49.00.

La lechuga romana está disponible en $24.00 por pieza en Walmart frente a $17.90 en Chedraui.

El chayote sin espinas cuesta $39.90 por kilo en el Martes de Frescura, mientras que en la campaña Martimiércoles lo puede encontrar en un precio de $24.90.

Los champiñones presentan $108.00 por kilo en Walmart y $98.00 en Chedraui. La papa blanca alfa también tiene un precio menor en la cadena mexicana, con $59.00 por kilo frente a $66.00.

La espinaca Baby Vegetalistos de 125 gramos aparece prácticamente al mismo precio, $38.00.

Como cada jornada de descuentos, vale la pena recordar que los precios pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la cadena comercial.