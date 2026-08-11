Feria del Café y Chocolate en Coyoacán: costo, fechas, horario, lo que habrá y lo que no te puedes perder

Si eres de las personas que consideran que una buena taza de café y un chocolate mexicano pueden arreglar casi cualquier tarde, septiembre traerá un plan que definitivamente no te puedes perder en Coyoacán.

Los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 se realizará la Feria Artesanal del Café y Chocolate, un encuentro gastronómico que reunirá a productores, artesanos, emprendedores y degustantes interesados en conocer y probar productos elaborados en distintas regiones de México.

La cita será en Av. Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, en uno de los rincones más tradicionales de la alcaldía Coyoacán. La entrada será gratuita, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes buscan actividades culturales y deliciosas sin gastar de más.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Café y Chocolate en Coyoacán?

La feria se llevará a cabo durante tres días, de 12:00 pm a 8:00 pm en Av. Francisco Sosa 171, Colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, una zona conocida por sus calles empedradas, casonas y ambiente cultural.

Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026: datos clave

Fechas: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026

viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 Horario: 12:00 pm a 8:00 pm

12:00 pm a 8:00 pm Lugar: Av. Francisco Sosa 171, Col. Del Carmen, Coyoacán

Av. Francisco Sosa 171, Col. Del Carmen, Coyoacán Entrada: gratuita

¿Qué habrá en la feria de Coyoacán?

La propuesta no se limitará a una exhibición y venta de productos. Durante el fin de semana, los asistentes podrán acercarse a diferentes proyectos dedicados a la elaboración artesanal de café y chocolate, además de conocer otras propuestas innovadoras.

Uno de los atractivos será la posibilidad de probar distintos productos directamente de pequeños productores y emprendedores. También habrá opciones para comprar artículos elaborados de manera artesanal y conocer parte del trabajo que existe detrás de cada producto.

La programación contempla además música en vivo, actividades culturales y experiencias para toda la familia, por lo que la feria busca convertirse en un recorrido más amplio por las tradiciones y oficios mexicanos.

Café y chocolate, dos sabores con historia en México

Aunque actualmente forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, el café y el cacao mexicano también tienen una importante dimensión cultural y económica.

En distintas regiones del país, familias productoras mantienen métodos de cultivo, transformación y elaboración que han pasado de una generación a otra. Por eso, encuentros de este tipo también funcionan como escaparate para proyectos pequeños que buscan acercar sus productos directamente al consumidor.

En el caso del chocolate, además, México tiene una relación histórica con el cacao que se remonta a las culturas originarias de Mesoamérica. El café llegó posteriormente y encontró en varias regiones del país condiciones ideales para su producción.

Así que detrás de esa taza que acompaña las mañanas y de esa barra de chocolate que desaparece misteriosamente de la alacena hay bastante más historia de la que parece.

Un plan gratis para hacer en Coyoacán CDMX en septiembre

Una de las ventajas del encuentro es que la entrada será gratuita durante los tres días, dando a los visitantes más oportunidades para llevar a casa algunas de las propuestas disponibles para comprar directamente a los expositores y apoyar a pequeños productores, artesanos y emprendimientos mexicanos.

¿Quién organiza la Feria del Café y Chocolate?

La feria es organizada por Ancestrum Casa de la Tradición Mexa, proyecto enfocado en la realización de encuentros culturales y gastronómicos relacionados con las tradiciones, sabores y oficios de México.

La intención del evento es generar un espacio donde productores y consumidores puedan tener un contacto más directo, mientras se promueve el valor de los productos artesanales y de las expresiones culturales provenientes de distintas partes del país.

Por lo pronto, si ya estabas buscando una excusa para salir a caminar por Coyoacán, aquí tienes una bastante aromática: café, chocolate, artesanías y entrada gratuita durante tres días.