Martes de Frescura Walmart HOY 11 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carne que no puedes dejar pasar

Hacer el súper puede sentirse como deporte extremo cuando la lista crece y el presupuesto no. Por eso, antes de llenar el carrito, vale la pena echarle un vistazo al Martes de Frescura Walmart del 11 de agosto de 2026.

La promoción de esta semana reúne descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo y pescados, con opciones que van desde productos básicos para la comida diaria hasta algunos antojos un poco más especializados.

Y hay una oferta que destaca desde el primer vistazo: la sandía roja a $12.90 pesos el kilo.

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura Walmart hoy 11 de agosto?

La lista incluye diferentes productos para armar buena parte del mandado semanal. Entre las promociones de frutas y verduras en Walmart aparecen:

Blueberry Naturipe a $22.00 el empaque de 35.4 g

Sandía roja a $12.90 el kilo

Tuna blanca a $49.00 el kilo

Mango Paraíso a $26.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $40.00 el kilo

Uva Red Globo a $48.00 el empaque

Zanahoria a $15.00 el kilo

Jitomate Saladet a $15.00 el kilo

Entre los precios más llamativos se encuentra la sandía roja, que puede convertirse en una de las compras más atractivas para quienes buscan fruta para la semana sin gastar demasiado.

También destacan el jitomate y la zanahoria a $15 pesos el kilo, dos básicos que suelen desaparecer rápidamente de la lista del súper cuando hay que preparar comidas para varios días.

Ofertas en carne, pollo y pescado de Walmart

El Martes de Frescura no se queda solamente en frutas y verduras. La promoción también contempla diferentes productos del área de carnes y pescadería.

Estas son algunas de las opciones disponibles:

Salmón Atlántico a la mantequilla o a las finas hierbas Porto a $199.00 el empaque de 227 g

Minugget Minions Del Día a $54.00 el empaque de 450 g

Pechugas de Pollo rellenas de jamón y queso Del Día a $68.00 el empaque de 490 g

Alitas adobadas a $99.00 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo

Milanesa de Cerdo a $118.00 el kilo

Pierna de Cerdo a $107.00 el kilo

Costilla de Res para asar a $158.00 el kilo

Filete Tilapia a $116.00 el kilo

Salmón Chileno a $399.00 el kilo

Milanesa de Bola a $250.00 el kilo

También hay productos preparados o empacados, entre ellos minuggets Minions Del Día por $54 pesos, pechugas de pollo rellenas de jamón y queso por $68 pesos y salmón Atlántico Porto por $199 pesos el empaque de 227 gramos.

¿Qué conviene comprar en Walmart este martes?

Si el objetivo es gastar menos, no necesariamente hay que perseguir cada oferta del folleto. La mejor jugada puede ser concentrarse en los productos que realmente hacen falta en casa.

Para una compra básica, la combinación de sandía, zanahoria, jitomate y mango permite sumar fruta y verdura con algunos de los precios más accesibles de la promoción.

Para la comida de la semana, opciones como pierna de cerdo, milanesa de cerdo, filete de tilapia o alitas adobadas pueden servir para variar el menú sin ir directamente a los cortes de mayor precio.

Martes de Frescura Walmart 11 de agosto 2026: lista completa de precios

En resumen, Walmart llega este martes con descuentos en distintas categorías de alimentos. Entre los precios más destacados están la sandía a $12.90 pesos el kilo, el jitomate y la zanahoria a $15, el mango a $26 y la manzana Red Delicious a $39 pesos por kilo.

En carnes también hay alternativas para diferentes presupuestos, desde la pierna de cerdo a $107 pesos por kilo hasta cortes como la milanesa de bola, cuyo precio alcanza los $250 pesos.

Si vas a comprar hoy, revisar primero la lista y comparar lo que realmente necesitas puede ser la diferencia entre un carrito bien planeado y uno que termina lleno de compras impulsivas.