Fiesta Cinépolis 2026: ¿Cuándo y en qué funciones habrá boletos a 35 pesos este mes de agosto?

Fiesta Cinépolis 2026 Cinépolis celebra el fin de verano este agosto 2026 con descuentos en sus boletos.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la cadena de cines anunció que rebajará el precio de sus boletos a finales de este agosto de 2026, como parte de su evento Fiesta Cinépolis. El acontecimiento ha sido realizado de forma anual por la cadena de cines durante los últimos años, celebrando esta ocasión el final del verano que registró los mayores éxitos taquilleros desde la época prepandemia.

Los descuentos en boletos aplicarán a todas las salas que la cadena ofrece, sin embargo, algunas de ellas presentarán mayor costo al estipulado inicialmente en la promoción, pero aún contarán con un descuento significativo a su precio regular.

Fiesta Cinépolis: ¿cuánto tiempo durarán los descuentos en boletos este agosto 2026?

Desafortunadamente, la Fiesta Cinépolis no durará el mes entero, sino que se llevará a cabo únicamente la última semana del mes presente, iniciando a partir del lunes 24 hasta el viernes 28 de agosto, en conmemoración al final del verano.

¡El final del verano está por llegar! 🌞🕶️🏖️Y para festejar pondré los boletos a $35 pesos para que puedas ver más de una peli e invitar a más de un amigo al cine.



¡Guarda ya la fecha de #FiestaCinépolis! 📆 pic.twitter.com/BbDeSjHnWH — Cinépolis (@Cinepolis) August 10, 2026

En los días mencionados, a excepción de las funciones VIP, la cadena de cines ofrecerá descuentos significativos en sus boletos regulares de la gran mayoría de sus salas.

La promoción aplicará a toda la República Mexicana y podrán participar compras de la aplicación móvil, web, kiosko de autoservicio y taquilla tradicional.

¿Cuáles son los descuentos en la Fiesta Cinépolis de agosto 2026?

Como cada año, la cadena ofrecerá descuentos y promociones en sus entradas durante algunos días para celebrar la Fiesta Cinépolis del fin de verano, con el propósito de acercar a más personas a los estrenos en cartelera.

Estos descuentos estarán sujetos a disponibilidad de cupo y clasificación de la película, además de que el costo cambiará dependiendo si se trata de una función regular o una especial, así como sus salas.

De acuerdo con esto, los descuentos que Cinépolis ofrece serán:

$35 pesos: Para funciones y salas regulares de Cinépolis, así como salas Macro XE, Cinépolis Pluus y Cinépolis Junior.

Para funciones y salas regulares de Cinépolis, así como salas Macro XE, Cinépolis Pluus y Cinépolis Junior. $80 pesos: Dirigido a las funciones y salas de IMAX y 4DX.

Las salas VIP son la única excepción de esta fiesta veraniega del cine en México, sin embargo, los descuentos aplican a la gran mayoría de los espacios existentes de Cinépolis en el país.

No obstante, es importante recorar que aplicará el cargo por servicio en las compras en línea, ya sea aplicación móvil o la página web oficial de la cadena.