Martimiércoles Chedraui 11 y 12 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras

Esta semana puede ser un buen momento para llenar el carrito con frutas y verduras a precio especial. Chedraui activó su tradicional Martimiércoles para este martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2026, con descuentos en distintos productos frescos.

La promoción contempla artículos que suelen aparecer sí o sí en la lista del súper de las familias mexicanas, desde aguacate y tomate hasta limón, papaya, col y chayote. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, aunque los precios pueden estar sujetos a disponibilidad.

¿Qué frutas están en oferta en Chedraui este 11 y 12 de agosto?

Estas son algunas de las opciones contempladas en el Martimiércoles de Chedraui:

Toronja importada: $44.50 por kilo

Frambuesa (domo 170 g): $48.50

Flor de Jamaica Chedraui (250 g): $49.50

Mamey: $39.90 por kilo

Naranja Paramount: $42.50 por kilo

Pera Bartlett: $49.90 por kilo

Tuna: $29.50 por kilo

Uva Globo Emperador: $48.50 por kilo

Zarzamora: $48.50 por pieza

Papaya Maradol: $39.50 por kilo

¿Cuáles son las verduras que tienen descuento en Chedraui?

Si buscas llenar tu refrigerador con opciones saludables, estas son las ofertas que destacan:

Aguacate Hass: $33.50 por kilo

Col blanca: $7.90 por kilo

Limón sin semilla: $12.00 por kilo

Tomate saladet: $9.50 por kilo

Berenjena: $54.50 por kilo

Chayote sin espinas: $19.50 por kilo

Cilantro: $6.90 por rollo

Coliflor preenfriada: $34.90 por pieza

Elote: $8.50 por pieza

Lechuga romana: $19.90 por pieza

Para quienes buscan los precios más bajos de la lista, la col blanca, el tomate saladet, el cilantro, el limón y el elote aparecen entre las opciones que pueden ayudar a mantener bajo control el gasto del mandado.

¿Hasta cuándo duran las ofertas del Martimiércoles?

Las promociones señaladas corresponden al martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2026. Es decir, el periodo de vigencia es corto, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y considerar que la disponibilidad puede variar entre sucursales.

Además, las promociones pueden consultarse tanto en tiendas Chedraui como mediante su plataforma de compra en línea.

Martimiércoles Chedraui: lo que debes hacer antes de comprar

El Martimiércoles de Chedraui del 11 y 12 de agosto de 2026 llega con una selección de frutas y verduras que puede resultar atractiva para quienes buscan ajustar el presupuesto del súper.

Como ocurre con este tipo de promociones, lo más recomendable es:

Verificar el precio y la existencia del producto en la sucursal elegida

Hacer una lista de lo necesario para la semana y apegarse a ella

Comparar precios con otras cadenas

Investigar si hay mezcla de promociones que puedan acrecentar tu ahorro

Por ahora, aguacate Hass a $33.50 por kilo, tomate saladet a $9.50, limón sin semilla a $12 y papaya Maradol a $39.50 por kilo se encuentran entre los precios que pueden llamar más la atención de quienes quieren hacer rendir el presupuesto esta semana.