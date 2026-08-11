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Aguacate, tomate, limón, papaya y otras frutas y verduras tienen precio especial durante el Martimiércoles de esta semana

Martimiércoles Chedraui 11 y 12 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras

Por Areli Méndez C.
Martimiércoles Chedraui 11 y 12 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras
Martimiércoles Chedraui 11 y 12 de agosto 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras

Esta semana puede ser un buen momento para llenar el carrito con frutas y verduras a precio especial. Chedraui activó su tradicional Martimiércoles para este martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2026, con descuentos en distintos productos frescos.

La promoción contempla artículos que suelen aparecer sí o sí en la lista del súper de las familias mexicanas, desde aguacate y tomate hasta limón, papaya, col y chayote. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, aunque los precios pueden estar sujetos a disponibilidad.

¿Qué frutas están en oferta en Chedraui este 11 y 12 de agosto?

Estas son algunas de las opciones contempladas en el Martimiércoles de Chedraui:

  • Toronja importada: $44.50 por kilo
  • Frambuesa (domo 170 g): $48.50
  • Flor de Jamaica Chedraui (250 g): $49.50
  • Mamey: $39.90 por kilo
  • Naranja Paramount: $42.50 por kilo
  • Pera Bartlett: $49.90 por kilo
  • Tuna: $29.50 por kilo
  • Uva Globo Emperador: $48.50 por kilo
  • Zarzamora: $48.50 por pieza
  • Papaya Maradol: $39.50 por kilo

¿Cuáles son las verduras que tienen descuento en Chedraui?

Si buscas llenar tu refrigerador con opciones saludables, estas son las ofertas que destacan:

  • Aguacate Hass: $33.50 por kilo
  • Col blanca: $7.90 por kilo
  • Limón sin semilla: $12.00 por kilo
  • Tomate saladet: $9.50 por kilo
  • Berenjena: $54.50 por kilo
  • Chayote sin espinas: $19.50 por kilo
  • Cilantro: $6.90 por rollo
  • Coliflor preenfriada: $34.90 por pieza
  • Elote: $8.50 por pieza
  • Lechuga romana: $19.90 por pieza

Para quienes buscan los precios más bajos de la lista, la col blanca, el tomate saladet, el cilantro, el limón y el elote aparecen entre las opciones que pueden ayudar a mantener bajo control el gasto del mandado.

¿Hasta cuándo duran las ofertas del Martimiércoles?

Las promociones señaladas corresponden al martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2026. Es decir, el periodo de vigencia es corto, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y considerar que la disponibilidad puede variar entre sucursales.

Además, las promociones pueden consultarse tanto en tiendas Chedraui como mediante su plataforma de compra en línea.

Martimiércoles Chedraui: lo que debes hacer antes de comprar

El Martimiércoles de Chedraui del 11 y 12 de agosto de 2026 llega con una selección de frutas y verduras que puede resultar atractiva para quienes buscan ajustar el presupuesto del súper.

Como ocurre con este tipo de promociones, lo más recomendable es:

  • Verificar el precio y la existencia del producto en la sucursal elegida
  • Hacer una lista de lo necesario para la semana y apegarse a ella
  • Comparar precios con otras cadenas
  • Investigar si hay mezcla de promociones que puedan acrecentar tu ahorro

Por ahora, aguacate Hass a $33.50 por kilo, tomate saladet a $9.50, limón sin semilla a $12 y papaya Maradol a $39.50 por kilo se encuentran entre los precios que pueden llamar más la atención de quienes quieren hacer rendir el presupuesto esta semana.

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