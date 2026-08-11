¿Star Wars y Marvel crossover...? Confirman miniserie de cómics para 2027 que unirá las franquicias más taquilleras

Star Wars/Marvel: Hope Assembles Entertainment Weekly reveló que los icónicos mundos de Marvel y Star Wars colisionarán en una miniserie de cómics programada para el 2027. (Lucasfilm Publishing/Marvel Comics)

Dos de los mundos más emblemáticos del universo de la ficción están a punto de colisionar en una nueva miniserie de cómics, según lo informó Entertainment Weekly este martes 11 de agosto 2026. Se trata de nada más y nada menos que de Marvel y Star Wars; el primero de ellos es la mayor fuente de entretenimiento de súperheroes, mientras que la segunda franquicia se consolidó como un clásico de la ciencia ficción en la industria cinematográfica antes de extender su mundo al contenido de streaming y cómics.

A todas su luces, este crossover será un choque sin precedentes de la cultura pop que pretende reunir la pasión de las comunidades de fanáticos y fanáticas más grandes del mundo. Tal evento tendrá a David Márquez, de Uncanny X-Men y Miles Morales: Spider-Man, como dibujante; mientras que, en la escritura del cómic, la responsabilidad recaerá en Kevin Smith, actor y director de series como Daredevil, Batman y Green Arrow.

Marvel y Star Wars tendrán su primer crossover para 2027: ¿qué es lo que se sabe de ‘Hope Assembles’?

De acuerdo con la información obtenida por Entertainment Weekly en exclusiva, la miniserie de cómics llevará a los personajes más icónicos de Star Wars a la Tierra-616, de Marvel, reuniendo a héroes, heroínas y villanos de ambos universos para que interactúen.

A pesar de que el proyecto no ha sido revelado en los canales oficiales de las franquicias relacionadas al evento, el medio digital estadounidense habló con los principales involucrados, quienes expresaron sus expectativas de la miniserie de cómics y las emociones que experimentaron durante el desarrollo de la misma.

“A principios de los 80, estaba suscrito a los cómics de Star Wars de Marvel. Y aunque me encantaba seguir las aventuras de Luke, Leia y Han, siempre deseé que Spider-Man o el Doctor Doom aparecieran en su saga cinematográfica”, compartió Smith en un comunicado enviado a Entertainment Weekly, añadiendo que aceptó la oportunidad de participar en el crossover sin siquiera dudarlo.

A Star Wars and Marvel crossover comic book series is happening.



Written by Kevin Smith with art by David Marquez. pic.twitter.com/k1mvaYes61 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 11, 2026

Por su parte, Michael Siglain —director creativo de Lucasfilm Publishing—, dijo al medio digital: “Kevin Smith ha escrito una auténtica carta de amor a Star Wars, a Marvel y a los cómics en general. Y, sumado al increíble arte de David Márquez, veremos a los héroes y villanos de Star War sunirse y luchar contra los héroes y villanos de la Tierra-616″.

La miniserie de cómics, programada para el 2027, explorará la reacción de los “Héroes Más Poderosos de la Tierra” ante los acontecimientos ocurridos en Una Nueva Esperanza, pues éstos se desarrollarán ante sus propios ojos tras un hechizo que alterará la realidad, según la sinopsis.

“Los fans de Star Wars y Marvel de toda la vida tienen mucho que esperar, ya que por fin reuniremos a los personajes de la forma en que los fans han soñado durante décadas”, añadió Stephen Wacker, el recién nombrado editor jefe de Marvel Comics.

¿Por qué Marvel y Star Wars tendrán un crossover en cómics?

Marvel Cómics emprendió este ansiado crossover en conmemoración del 50 aniversario de la película original de Star Wars de 1977, año en el que la icónica saga espacial de George Lucas cambió el cine de ciencia ficción para siempre.

“¡Estoy encantado de escribir Hope Assembles para el 50 aniversario de Star Wars ! ¡Muchas gracias a Marvel Comics y Lucasfilm por confiar en mí para pilotar el Halcón Milenario y el Quinjet!”, agradeció Kevin Smith, quien lidera la escritura de la miniserie de cómics y quien, en palabras de Siglain, ha creado una historia “emocionante, impredecible y conmovedora”.

Presentado con el título Star Wars/Marvel: Hope Assembles, el primer número del crossover saldrá a la venta en enero de 2027, mientras que los siguientes se publicarán mensualmente hasta el lanzamiento del quinto y último número en mayo de 2027, mes que celebra el 50 aniversario de Una Nueva Esperanza.

“Es una idea que queríamos explorar desde que recuperamos la licencia de Star Wars hace más de una década, pero sabíamos que tendríamos que esperar con la paciencia de un Jedi para hacerla realidad”, compartió CB Cebulski, el editor jefe saliente de Marvel Comics.

Y con esa paciencia nutrida en la Fuerza, los y las fans de ambas franquicias tendrán que contar los días hasta el próximo año para ser testigos de la histórica unión de los salvadores de la Galaxia y los hérores más fuertes del planeta.