¿Stickers de WhatsApp con ChatGPT? Esta es la función que está preparando la app para añadirlos directamente

ChatGPT Stickers OpenAI y Android preparan una nueva función que añadirá los cómicos gráficos a tu cuenta de forma directa.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea líder en el mercado internacional, cuyas continuas actualizaciones han mantenido a sus usuarios y usuarias fieles a su servicio. Uno de estos elementos ha sido la adición de stickers, la moderna forma de comunicación fugaz y cómica que adaptó los populares “memes” en pequeños gráficos de reacción.

Dado que los stickers se han convertido en un ingrediente fundamental para la vida social por mensajería, OpenAI está trabajando en una nueva función llamada ChatGPT Stickers; su objetivo será agilizar la creación de stickers para WhatsApp y facilitar su resguardo en la aplicación.

ChatGPT da un paso más: podría añadir stickers directamente a WhatsApp

Hasta el momento, OpenAI no ha realizado un comunicado oficial respecto a esta nueva función de ChatGPT, sin embargo, expertos de Android Authority descubrieron la utilidad en la última versión de la herramienta de Inteligencia Artificial (1.2026.216).

Según este descubrimiento, el código fuente revela una función dedicada a la creación y exportación de stickers que podría estar disponible próximamente en ChatGPT. A su vez, el código también sugiere una integración específica para Android con WhatsApp, es decir, que OpenAI estaría creando una conexión directa con el sistema de stickers de la aplicación.

A pesar de que la herramienta de IA ya es capaz de crear stickers, el proceso implica la necesidad de guardar cada imagen por separado e importarla manualmente a la aplicación de mensajería. No obstante, la nueva función permitirá a los usuarios y usuarias crear stickers personalizados generados por IA directamente en la aplicación ChatGPT y enviarlos a su paquete personal de WhatsApp con sólo pulsar un botón.

ChatGPT Stickers: ¿cómo será la nueva función de OpenAI y WhatsApp?

Los indicios encontrados en la versión 1.2026.216 de la aplicación de ChatGPT para Android sugiere que usuarias y usuarios de la herramienta de IA podrían añadir directamente sus stickers personalizados a WhatsApp, dejando atrás el guardado e importación de imágenes.

Entre las cadenas de texto detectadas en el código, destacan opciones como:

ChatGPT Stickers.

Add to chat apps.

Add to WhatsApp.

Download stickers.

Tales alternativas de proceso indican que podría tratarse de la creación de un paquete completo de stickers que podrá enviarse a WhatsApp sin necesidad de guardar cada imagen por separado.

Sin embargo, la posible adición también presentaría un límite: los paquetes de stickers necesitarían al menos tres elementos para poder añadirse a WhatsApp de forma directa, probablemente relacionado con las propias reglas de WhatsApp, las cuales permiten paquetes de entre 3 y 30 stickers.

¿Cuándo estará disponible la función ChatGPT Stickers?

Dado que el código fue descubierto por expertos de Android Authority, y no existe ningún anuncio oficial de las compañías involucradas, la fecha de lanzamiento de esta nueva función es un misterio; de la misma forma, se desconoce si llegará primero a Android, si tendrá un límite de uso o estará disponible para todas las cuentas de ChatGPT.

Además, existe la posibilidad de que el desarrollo cambie o incluso que la característica nunca llegue a publicarse.

La única certeza es que, si llega al público próximamente, esta función facilitará significativamente la creación de stickers personalizados y marcará un parteaguas en el vasto mundo de la comunicación virtual.