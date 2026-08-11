Tumban la página de Facebook de Mariana Rodríguez "Tuvieron que recurrir a una bajeza" (Redes sociales)

Mariana Rodríguez Cantú, titular del DIF y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó este martes 11 de agosto que su cuenta oficial de Facebook fue eliminada.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la empresaria e influencer aseguró que existe una serie de denuncias en su contra que pueden estar relacionadas con adversarios políticos.

¿Por qué eliminaron la página de Facebook de Mariana Rodríguez?

En el video la empresaria informó que decidió alzar la voz ya que desde hace meses ha sido víctima de una “guerra sucia” en su contra.

Señaló que detectó denuncias en las plataformas digitales y sobre todo en las publicaciones en donde aparecían sus hijas, las cuales habrían sido denunciadas bajo señalamientos de abuso y explotación infantil.

Compartió con sus seguidores que recibió una notificación en la que se le anunciaba que su perfil de “Facebook estaba completamente suspendida” y sostuvo que la gran cantidad de reportes provocó que la red social suspendiera y posteriormente eliminara su perfil.

¿Qué dijo Mariana Rodríguez sobre las publicaciones de sus hijas?

En la grabación indicó que cuida el contenido en donde salen sus hijas, ya que limita sus apariciones y no monetiza con su imagen; asimismo, anunció que ha reducido progresivamente los videos en los que aparecen las niñas y ha establecido restricciones para los patrocinadores.

Informó que estos reportes son parte de una estrategia para afectarla públicamente y los responsables solo se “ocultan en bots para hacer ataques personales”.

La titular de Amar a Nuevo León mantiene contacto con Meta para recuperar su cuenta

Mariana resaltó que seguirá usando sus redes sociales para mantener contacto con sus seguidores y comenzará desde cero con otra página en caso de que no pueda recuperar la anterior.

La excandidata y titular de Amar a Nuevo León, reveló que continúa en contacto con Meta para intentar recuperar su página oficial, ya que la suspensión de su cuenta no impedirá que siga trabajando por Nuevo León.