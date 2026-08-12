Tim Hortons lanza donas y bebidas con sabores especiales de Harry Potter: ¿Llegarán a México?

Menú de Harry Potter en Tim Hortons La cadena canadiense de cafeterías ha lanzado una edición especial de Harry Potter por el 25 aniversario de su primera película.

La magia de Harry Potter continúa expandiéndose fuera del cine y a través del tiempo este 2026, año en el que celebrará su 25 aniversario desde que arribó a la pantalla grande con Harry Potter y la Piedra Filosofal, entregando al mundo una de las sagas cinematográficas más populares del nuevo siglo.

Esta ocasión, es la cadena multinacional de origen canadiense, Tim Hortons, la que se une al festejo mágico con una colección especial de donas y bebidas que evocan los elementos emblemáticos de Hogwarts, la escuela de hechicería, y el deporte Quidditch; en cuanto a las bebidas, la cafetería decidió explorar los hechizos más populares de la saga.

Colección Harry Potter por su 25 Aniversario en Tim Hortons: ¿qué incluye y dónde estará a la venta?

Cuando J.K. Rowling redactó la historia de ‘El niño que vivió’ en su vieja máquina de escribir, completamente quebrada y con una bebé en brazos, probablemente nunca imaginó el éxito que esperaba a Harry Potter en el futuro. A casi tres décadas desde entonces, el emblemático mago sigue haciéndose de un sitio en las salas de cine y continúa inspirando a las cadenas de comida rápida para producir colecciones especiales en su honor.

“Harry Potter ha sido una parte muy querida de la vida de muchos de nuestros clientes durante décadas y no podríamos estar más emocionados de que los canadienses descubran el mundo mágico en los restaurantes Tim Hortons”, compartió Hope Bagozzi, directora de marketing de la cadena multinacional de cafeterías al anunciar su nueva colección.

Esta colaboración celebra su evento anual “Regreso a Hogwarts” —en el que lanza un menú mágico especial cada 12 de agosto— y el 25 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal que tuvo su estreno internacional en 2001, cuatro años después de publicarse el primer libro de la saga.

Dado que este año han colisionado ambos festejos, Tim Hortons expande la magia de su menú con las siguientes especialidades:

Donas de las Casas de Hogwarts: Gryffindor destaca como tarta de queso con fresas, a diferencia de Slytherin que opta por ofrecer un sabor más neutral con chocolate y pistacho; para magos y brujas de Ravenclaw , podrán disfrutar de una rosquilla de arándonos, mientras que los y las perseverantes de Hufflepuff tendrán una dona de merengue de limón.

destaca como tarta de queso con fresas, a diferencia de que opta por ofrecer un sabor más neutral con chocolate y pistacho; para magos y brujas de , podrán disfrutar de una rosquilla de arándonos, mientras que los y las perseverantes de tendrán una dona de merengue de limón. Timbits de la Snitch Dorada: De sabor caramelo y pueden pedirse dentro de un soporte de la Snitch Dorada de edición limitada.

De sabor caramelo y pueden pedirse dentro de un soporte de la Snitch Dorada de edición limitada. Bebida Patronus que cambia de color: Bebida fría, se puede personalizar con limonada o una bebida láctea proteica.

A la colaboración mágica, Tim Hortons también incluye una varita que se activa con el frío y se vuelve azul para parecerse al encantamiento Patronus, tarjetas de regalo temáticas y envases de Harry Potter llenos de huevos de Pascua.

La venta inició este miércoles 12 de agosto en las sucursales de Canadá, generando una enorme respuesta entre sus clientes más frecuentes y una inmediata solicitud de las comunidades extranjeras para extender esta mágica colección más allá de las fronteras.

¿Cuándo llegará la colección especial Harry Potter de Tim Hortons a México?

Hasta el momento, se desconoce si la colección llegará al país, pues la cuenta oficial de las sucursales mexicanas de Tim Hortons no ha dado anuncio alguno respecto al 25 Aniversario de Harry Potter, sin embargo, las y los fanáticos de la mágica historia han comenzado a solicitar la colaboración en redes sociales.

Algunas personas apuntan que, al tratarse de un fandom de gran popularidad y que atrae miles de personas, la cadena multinacional podría considerar extender este mágico menú fuera de Canadá.