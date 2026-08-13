¡La necesito! Así luce la muñeca de Mia Thermopolis: cuándo sale, cuánto cuesta y dónde comprar la edición especial de El diario de la Princesa en México

Mia Thermopolis está de regreso y, esta vez, no precisamente para descubrir que es heredera de Genovia. A 25 años del estreno de El diario de la Princesa, Disney decidió celebrar a uno de sus personajes más queridos con una pieza que quienes crecimos con la película deseamos con locura: una muñeca de edición limitada de Mia.

La colección conmemorativa fue presentada durante D23: The Ultimate Disney Fan Event y reúne varios artículos inspirados en el universo de Genovia, pero la muñeca es, sin duda, una de las piezas que más está llamando la atención entre coleccionistas.

¿Cuándo sale la muñeca de Mia Thermopolis de Disney?

La muñeca de Mia Thermopolis estará disponible para el público general a través de Disney Store a partir del 17 de agosto de 2026, desde las 8:00 am, hora del Pacífico (PT).

La presentación en D23 permitió que algunos asistentes tuvieran acceso anticipado a los productos, pero la venta en línea será la oportunidad para quienes no estuvieron en el evento.

El pequeño detalle que podría convertir la compra en ansiedad total es que Disney producirá únicamente 2,500 unidades de esta muñeca.

Por eso, si está en tu lista de deseos, más vale que no lo pienses. Una edición limitada tiene la costumbre poco amable de desaparecer cuando una decide pensarlo demasiado.

¿Cuándo y a qué hora estará disponible en México la muñeca de Mia Thermopolis de Disney?

La hora anunciada por Disney Store es 8:00 a. m. PT. Para quienes compren desde México, conviene verificar la hora que muestre la tienda correspondiente al momento del lanzamiento, ya que la disponibilidad y las condiciones de venta pueden variar según la región.

También es importante considerar que el precio, envío y existencias pueden cambiar dependiendo del mercado de Disney Store por país.

¿Cómo es la muñeca de Mia Thermopolis?

La pieza tiene un tamaño de aproximadamente 17 pulgadas, es decir, unos 43 centímetros de altura.

Su diseño está inspirado en la Mia que conocimos en la película, interpretada por Anne Hathaway, y busca recrear la esencia de la protagonista de El diario de la Princesa en una versión pensada especialmente para coleccionistas.

Pero hay un detalle que probablemente no esperabas, pues la muñeca viene acompañada de Fat Louie, el famoso gato de Mia.

El felino no es un accesorio cualquiera. Es uno de los elementos más reconocibles de la historia y una parte fundamental del universo de la protagonista.

¿Cuánto cuesta la muñeca de Mia Thermopolis?

El precio reportado para la Mia Thermopolis Limited Edition Doll es de 299.99 dólares.

Al tratarse de un producto de colección, a ese monto podrían sumarse costos relacionados con impuestos, envío o condiciones específicas de la tienda dependiendo del país desde el que se realice la compra.

Por eso, para quienes estén en México, el precio final puede no ser exactamente la conversión directa de los 299.99 dólares.

¿Dónde comprar la muñeca de Mia Thermopolis?

La venta oficial para el público general está prevista mediante Disney Store en línea a partir del 17 de agosto de 2026 a las 8:00 a. m. PT.

Lo más recomendable es revisar la tienda correspondiente a tu región antes de la fecha de lanzamiento y tener preparada la cuenta de compra, además de considerar que la existencia será limitada.

La disponibilidad internacional también puede variar. Por eso, una publicación de reventa no necesariamente significa que Disney haya agotado el producto en todos los mercados.

¿Qué otros productos tendrá la colección de El diario de la princesa?

La muñeca no llega sola. Disney preparó una colección completa para conmemorar el aniversario número 25 de la película.

Entre los productos aparecen prendas inspiradas en Genovia y en el uniforme escolar de Mia, incluyendo una sudadera blanca con diseño universitario y un cárdigan con Grove High School.

También habrá camisetas gráficas, una mochila denominada “Thermopolis 25” y accesorios inspirados en algunos de los elementos visuales más reconocibles de la película.

El diario de Mia también tendrá su propia versión de colección

La colección incluye una réplica del diario de Mia, inspirada en el famoso libro rojo que aparece en la película.

El objeto incorpora detalles en relieve y un candado para recrear la apariencia del diario que acompañaba a la protagonista.

También se suman accesorios inspirados en la estética de Mia, entre ellos una pieza que recuerda a una tiara y una diadema con orejas.

Es decir, Disney no se limitó a sacar una muñeca y ponerle una caja bonita. La colección intenta reconstruir todo ese pequeño universo que hizo que El diario de la Princesa se convirtiera en una película tan recordada.