Alfredo Olivas cronología de los ataques contra el cantante y su familia (Redes sociales)

Después de que se diera a conocer el atentado en contra de uno de los familiares del cantante, compositor de música regional mexicana, José Alfredo Olivas Rojas, el cual tuvo lugar en un establecimiento de comida en Zapopan, Jalisco, se han reavivado una serie de ataques que han sufrido familiares directos y el propio intérprete.

¿Cuál fue el primer atentado en contra de su familia?

Estos eventos se remontan al 2015, año en que Alfredo fue víctima de un atentado armado, en donde recibió disparos durante un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

La agresión se derivó de un presunto coqueteo del músico hacia una mujer que se encontraba en el público y, posteriormente, un hombre en la zona VIP habría sacado un arma de fuego y disparado en contra del intérprete.

El padre de Alfredo Olivas fue agredido en dos ocasiones

Dos años después de ese incidente, en 2018, el padre del cantante, Alfredo Olivas Valenzuela, conocido también como “El Chapo Alfredo”, sufrió dos hechos armados en Zapopan.

El primer encuentro ocurrió fuera de su casa, resultando herido, por lo que fue trasladado a un hospital donde días después un grupo de agresores intentó quitarle la vida nuevamente.

El hermano de Alfredo Olivas pierde la vida tras ataque armado

Uno de los eventos más devastadores para la familia Olivas Rojas se suscitó en 2021, cuando el hermano del músico, Irving Olivas Rojas, fue emboscado en el centro de Guadalajara y perdió la vida junto a su esposa y su hijo, quienes viajaban en su camioneta con él durante el incidente.

Cuatro años más tarde, se difundió en redes sociales que el intérprete había sido secuestrado mientras viajaba por una carretera en el estado de Tamaulipas; horas más tarde, autoridades estatales y el propio Alfredo desmintieron las versiones que circulaban en las plataformas digitales.

Debido a los diferentes ataques, Alfredo Olivas mantiene un perfil bajo y evita hablar sobre su vida familiar; incluso hasta el momento, el famoso cantante no ha dado declaraciones por los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto de 2026, en el que falleció uno de sus primos.